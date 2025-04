Rom: 20.000 Menschen beten Kreuzweg am Kolosseum

Auch wenn Papst Franziskus zum dritten Mal in Folge nicht persönlich an der traditionsreichen Via Crucis teilnehmen konnte, war er dennoch präsent: Die Meditationstexte zu den 14 Stationen stammten wie schon im Vorjahr aus seiner Feder.

Die Leitung der liturgischen Feier übernahm anstelle des Papstes Kardinal Baldassare Reina, Generalvikar des Bistums Rom. Er trug das Kreuz zu Beginn und am Ende des Kreuzwegs, der durch fünf Stationen im Inneren des antiken Amphitheaters und neun weitere im Außenbereich führte. Unter den Kreuzträgern waren in diesem Jahr auch Freiwillige des Heiligen Jahres.

An die 20.000 Menschen hatten sich eingefunden, um den Kreuzweg mitzubeten, der mit seinen Fackeln und Kerzen vor der Kulisse des antiken Monumentalbaus zu den stimmungsvollsten Andachten des römischen Kirchenjahres zählt. Millionen Zuschauer verfolgen die „Via Crucis“ über Medien. Die Sänger des päpstlichen Kirchenchores, der Sixtinischen Kapelle, begleiteten den Kreuzweg mit traditionellen Karfreitagsgesängen.

Beim Kreuzweg (Vatican Media)

Papst Franziskus befindet sich nach einer überstandenen Atemwegsinfektion weiterhin in einer Phase der Schonung. Bereits am Gründonnerstag hatte er auf die Feier der beiden üblichen Gottesdienste verzichtet, stattdessen aber das römische Gefängnis Regina Coeli besucht und dort 70 Inhaftierte getroffen. Der leitende Chirurg der Gemelli-Klinik Sergio Alfieri, der das Kirchenoberhaupt während seines fünfwöchigen Aufenthaltes dort bis 23. März behandelte, sprach in einem aktuellen Interview davon, dass sein Patient „Fortschritte macht, die unser aller Erwartungen übertreffen" und dass es den Papst aus seiner Wohnstatt hinausdränge.

Am Nachmittag des Karfreitags hatte im Petersdom die Liturgie vom Leiden und Sterben Christi stattgefunden, an der 4.500 Menschen teilnahmen. Unter ihnen war auch der US-Vizepräsident James D. Vance mit seiner Familie. Am Samstag will Vance Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Vatikan treffen. Eine Begegnung mit dem Papst war zunächst nicht vorgesehen.

(ANSA)

Kreuzweg seit 1964 mit dem Papst

Seit 1964 wird der Kreuzweg am Kolosseum wieder gefeiert, eingeführt von Papst Paul VI. Im Laufe der Jahrzehnte haben verschiedene Persönlichkeiten auf Einladung des jeweiligen Papstes die Meditationen zu den Stationen verfasst.

Die „Via Crucis“ – der Weg des Kreuzes – gehört zu den eindrücklichsten Zeichen des katholischen Glaubens. Die Andacht erinnert an das Leiden und Sterben Christi und endet mit der Grablege, sie bleibt aber nicht beim Tod stehen: Für Christinnen und Christen ist der Karfreitag nicht das Ende, sondern der Vorabend der Hoffnung auf Auferstehung.

(vatican news – gs)