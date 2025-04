Unsere nächste Live-Übertragung am Samstag: Die Osternacht

Ab 19.30 Uhr übertragen wir am Samstag live und mit deutschem Kommentar die Osternacht aus dem Petersdom. Im Auftrag des Papstes wird Kardinal Giovanni Battista Re, der Dekan des Kardinalskollegiums, der Messe vorstehen.

Obwohl es bei Papst Franziskus mittlerweile gesundheitlich deutlich aufwärts geht, muss er sich bei öffentlichen Feiern noch vertreten lassen. Auch in der diesjährigen Osternacht wird es wie üblich Erwachsenentaufen geben, heuer kommen zwei der Taufkandidaten aus Italien, einmal ist Albanien als Herkunftsland aufgeführt.

Am Ostersonntag, 20. April, wird dann auf dem Petersplatz um 10.30 Uhr die Ostermesse gefeiert, anschließend wird es den traditionellen Segen „Urbi et Orbi“ geben. Die Messe am Ostertag wird in Vertretung des Papstes Kardinal Angelo Comastri, der frühere Erzpriester des Petersdoms, zelebrieren.

Eine Woche darauf, am Weißen Sonntag, 27. April, folgt dann um 10.30 Uhr eine Messfeier auf dem Petersplatz, in deren Verlauf die Heiligsprechung von Carlo Acutis vorgenommen wird. Diese Messe zelebriert im Auftrag des Papstes Kardinal Marcello Semeraro, der Präfekt des Dikasteriums für Selig- und Heiligsprechungen.

Wo und wann wir übertragen:

Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Osternacht aus dem Petersdom in Rom am Samstag, den 19. April, ab 19.25 Uhr im Livestream und mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Zur Messe am Ostersonntag unter Vorsitz von Kardinal Comastri können Sie sich dann am 20. April 2025 ab 10.25 Uhr zuschalten, zur selben Uhrzeit startet am 27. April 2025 auch die Übertragung der Messe mit Heiligsprechung.

Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und K-TV, Radio Horeb und das Kölner Domradio.

