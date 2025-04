Vatikan Kunst

Musik

Kultur

Unser Konzert: “7”, die letzten Worte Christi

Wir dokumentieren an dieser Stelle das Konzert „7 – Meditation zu Septem verba Christi in cruce von Joseph Haydn“ im Video. Komponist ist unser Kollege Marcello Filotei, in Auftrag gegeben wurde das Werk durch Radio Vatikan. Aufgeführt wurde es am 26. Februar 2023 in der Audienzhalle durch das Percussion-Ensemble Ars Ludi mit dem Bariton Patrizio La Placa.

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Kunst

Musik

Kultur