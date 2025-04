Radio-Akademie: Carlo Acutis – Ein Heiliger unsrer Zeit (2)

Der Italiener Carlo Acutis, der als Teenager an Blutkrebs starb, wird am 27. April 2025 - im Heiligen Jahr - heilig gesprochen. In der Radio-Akademie „Carlo Acutis – Ein Heiliger unsrer Zeit" begibt sich Stefanie Stahlhofen auf die Spuren des neuen Heiligen - diesmal in Assisi. In Folge zwei geht es mit dem Ordensmann Bruder Thomas zum Grab Carlos in der Kirche Santa Maria Maggiore und zu weiteren Orten, die in Assisi an Carlo erinnern.

Stefanie Stahlhofen - Assisi

In dieser Folge schauen wir genauer auf Carlos Beziehung zum umbrischen Wallfahrtsort Assisi. Dorthin hatte Carlo nämlich eine enge Verbindung, erklärt Bruder Thomas Freidel OFM Conv.. Der deutsche Franziskaner ist Pilgerseelsorger in Assisi und führt Gruppen durch die Franziskus-Basilika. Inzwischen erzählt er, wenn die Leute interessiert sind, gerne auch etwas über Carlo Acutis und den heiligen Franziskus:

„Carlo Acutis ist hier präsent in dieser Stadt, weil er den heiligen Franziskus verehrt hat. Er war ein junger Mann aus einer Familie in Mailand. Er hat von Anfang an ein starkes Interesse am Glauben gehabt, ein sehr großes Interesse daran, Gott zu kennen, und auch eine Neigung zu Gebet, zu Gottesdienst. Das alles hat ihn sehr fasziniert. Und so hat er dann auch den heiligen Franziskus besonders verehrt und konnte seine Eltern überzeugen, dass sie hier in Assisi ein Haus erworben haben, wo sie dann immer am Wochenende in den Ferien gewesen sind.“ Carlo verbachte so einen Teil seiner Kindheit und Jugend in Assisi.

Mit Bruder Thomas mache ich mich auf den Weg, um besondere Orte zu Carlo Acutis in Assisi zu sehen. Zuerst besuchen wir die Kathedrale S. Rufino, im oberen Teil der Stadt.

Hier ein Auszug der Radio-Akademie „Carlo Acutis – Ein Heiliger unsrer Zeit" - Teil 2 - von Stefanie Stahlhofen

Die ganze Radio-Akademie nachhören

Falls Sie alle Folgen der Radioakademie „Carlo Acutis – Ein Heiliger unsrer Zeit" von Stefanie Stahlhofen in Ruhe nachhören möchten: Wir schicken Ihnen gerne eine CD mit der ganzen Serie zu. Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de – unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.

Wer´s lieber ruhiger mag: San Rufino

Bruder Thomas vor der Kathedrale San Rufino in Assisi (© Stefanie Stahlhofen (Radio Vatikan/Vatican News))

„Carlo hat den heiligen Franziskus besonders verehrt und konnte seine Eltern überzeugen, dass sie hier in Assisi ein Haus erworben haben, wo sie dann immer am Wochenende in den Ferien gewesen sind“

In San Rufino wird die Herzreliquie von Carlo Acutis aufbewahrt. Als ich mit Bruder Thomas vor Ort bin, ist es früh am Morgen und relativ ruhig. Ein guter Ort zum Beten und Nachdenken. Erst als wir fertig sind mit unserem Besuch, kommt eine Gruppe italienischer Pilger zur Herzreliquie.

Pilger in San Rufino (© Stefanie Stahlhofen (Radio Vatikan/Vatican News))

Die Grabstätte Carlos: Santa Maria Maggiore / Heiligtum der Entkleidung

Das Heiligtum der Entkleidung in Assisi hat noch einen neuen Akzent bekommen, denn nun befindet sich die Grabstätte von Carlo Acutis hier, in der Kirche Santa Maria Maggiore. Bruder Thomas erklärt: „Sie war ursprünglich auch die Kathedrale, und nebendran das Bischofshaus, wo auch schon zu Zeiten des heiligen Franziskus der Bischof lebte. Und in diesem Haus hat sich dieses bedeutende Ereignis zugetragen, dass Franziskus sich im Prozess vor dem Bischof von seinem Vater trennt, auf Besitz und Erbe verzichtet und so ganz bewusst den Weg der Nachfolge Jesu geht. Das ist also die Erinnerung an diesem Ort. Deswegen nennt man es auch Santuario della spogliazione – Heiligtum der Entkleidung des Franziskus. Und das ist jetzt auch ein Ort der Verehrung, wohin die Pilger kommen und hier mit Carlo Acutis noch mal verbunden sind. Seitdem wird dieser Ort noch viel mehr besucht von den Gruppen, die hierher kommen, von den Menschen, die Assisi besuchen und die eben ganz bewusst ans Grab von Carlo Acutis gehen wollen."

Vlnr Br. Thomas Freidel OFM. Conv., Pilgerseelsorger in Assisi, Bruder Gabriel Zörnig OFM, Bruder Roland Zagermann OFS und Marco Böhme vor der Kirche Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, die das Grab von Carlo Acutis beherbergt, Assisi 15.3.2025

„Das Bußsakrament ist wie das Abwerfen von Ballast von einem Heißluftballon. Das kann kein Theologe besser sagen als Carlo Acutis“

Zahlreiche Einzelpilger und Pilgergruppen wollen zum Grab von Carlo Acutis. Am Eingang der Kirche treffe ich Bruder Gabriel Zörnig OFM. „Was mich fasziniert an Carlo Acutis, dass ein junger Mann authentisch das lebt, was er sagt: Die Eucharistie ist für mich die Autobahn in den Himmel. Das Bußsakrament ist wie das Abwerfen von Ballast von einem Heißluftballon. Das kann kein Theologe besser sagen als Carlo Acutis. Der Kult um Carlo - da bin ich ein bisschen skeptisch. Gut, wir Norddeutschen sind da etwas nüchterner. Wir haben im Erzbistum Hamburg auch seine Reliquie gehabt. Es wird versucht, ihn bekannt zu machen. Aber bei den Jugendlichen an sich, die ich treffe, ist er relativ unbekannt.“

Carlo in Deutschland noch nicht so bekannt, wie anderswo

Der präparierte, aufgebahrte Leichnam von Carlo

Mit Bruder Gabriel und der Pilgerguppe aus Mecklenburg ist auch Marco Böhme nach Assisi gereist. Er hat durch Bruder Gabriel von Carlo Acutis gehört:

„Es ist schwierig, generell in Mecklenburg jemanden zu erreichen, weil es eine alternde Glaubensgemeinschaft ist, und auch dadurch, dass es alles sehr protestantisch geprägt war. Wenn Bruder Gabriel mir nicht von Carlo erzählt hätte, wüsste ich von diesem Menschen gar nichts. Der Name würde mir nichts sagen. Ich freue mich, dass ich heute hier herkommen durfte und dass ich mich mit auf den Weg machen durfte.“

Im Buchladen bei Santa Maria Maggiore gibt es auch Titel auf Deutsch

Buchladen, Carlos Ausstellung - und: eine Suppenküche

Neben der Kirche Santa Maria Maggiore geht´s rechts durch einen Torbogen, links ist dann ein Buchladen, der Informationen zum heiligen Franz von Assisi, der heiligen Klara und Carlo Acutis bietet. Es gibt auch Gedenkartikel mit dem Abbild des neuen Heiligen und Devotionalien – etwa Rosenkränze und Statuen. Direkt gegenüber vom Buchladens ist - noch bis etwa zur Heiligsprechung von Carlo Acutis am 27.4.2025, eventuell auch länger – auf Italienisch ein Teil der Ausstellungen zu sehen, die Carlo zur Glaubensverkündigung im Internet erstellt hat. Im Internet gibt es die Ausstellungen von Carlo Acutis inzwischen auch in deutscher Übersetzung und Informationen dazu, wann und wo die Ausstellungen im deutschsprachigen Raum zu sehen sind. Vor Ort in Assisi empfiehlt Bruder Thomas allen, die sich auf die Spuren von Carlo Acutis begeben wollen, noch bei einem weiteren Ort kurz vorbeizuschauen:

Die nach Carlo Acutis benannte Essensausgabestelle für Arme und Bedürftige in Assisi wurde 2022 eröffnet

„Es gibt auch eine Armenspeisung hier, die nach ihm benannt ist, und wo eben auch diese Dimension seines Christseins hier präsent ist. Er hat wirklich das, was Christsein bedeutet, in umfassendem Sinn verstanden: Also einmal die spirituelle Ausrichtung auf Gott hin (...) und das Zeugnis geben vor den anderen und die Zuwendung zu den Armen und Bedürftigen“

„Der eine Erinnerungsort ist hier, die Kirche Santa Maria Maggiore, wo eben das Grab des Carlo Acutis sich befindet. Man könnte noch sein karitatives Engagement dazunehmen. Es gibt auch eine Armenspeisung hier, die nach ihm benannt ist, so dass eben auch diese Dimension seines Christseins hier präsent ist. Er hat wirklich das, was Christsein bedeutet, in umfassendem Sinn verstanden: Also einmal die spirituelle Ausrichtung auf Gott hin, das Gebet, die Eucharistie, Messfeier, Rosenkranz und diese Dinge in einer ganz klassischen Art. Dann das Zeugnis geben vor den anderen und die Zuwendung zu den Armen und Bedürftigen.

Das ist auch das, was ihn mit dem heiligen Franziskus in gewisser Weise verbindet. Der heilige Franziskus kam auch aus wohlhabendem Hause, und bei ihm spielen ja die Armen auch eine wichtige Rolle.“ Wer die nach Carlo Acutis benannte Essensausgabestelle für Arme und Bedürftige in Assisi sehen möchte: Die Mensa Carlo Acutis befindet sich im Vicolo Frondini 4, einer kleinen Seitenstraße, an einer Ecke zur Via San Francesco – der größeren Straße, die dann direkt zur Franziskus-Basilika führt und wo 2016 in der Oberkirche die Seligsprechungsmesse für Carlo Acutis gefeiert wurde.

(vatican news - sst)