Tausende bei Rosenkranz-Gebet in Gedenken an Papst Franziskus

Rund 12.000 Menschen haben am Ostermontagabend auf dem Petersplatz unter Leitung von Kardinal Mauro Gambetti zum Gedenken an Papst Franziskus den Rosenkranz gebetet. Das katholische Kirchenoberhaupt war am frühen Morgen in seiner Residenz im Vatikan, der Casa Santa Marta, im Alter von 88 Jahren gestorben.

Eingangs erinnerte der Erzpriester des Petersdoms und Vikar des Papstes für die Vatikanstadt – eines der wenigen Ämter, die mit dem Tod des amtierenden Papstes nicht erlöschen – daran, wie Papst Franziskus stets um Gebet für sich gebeten habe: „Ich denke, wir alle haben noch die Worte im Herzen, die Papst Franziskus so oft an uns gerichtet hat, seine Einladung: ,Vergesst nicht, für mich zu beten‘“, so der Kardinal vor den rund 12.000 Gläubigen, die sich nach der Todesnachricht auf dem Petersplatz eingefunden hatten, um im Gedenken an den ersten Jesuiten im Papstamt zu beten.

Rosenkranz auf dem Petersplatz (Vatican Media)

„Und dies wollen wir natürlich heute Abend tun, um ihn in seinem Ostern zu begleiten. Im Glauben an den auferstandenen Christus, den wir an diesem heiligen Ostertag feiern, wissen wir, dass der Tod keine Tür ist, die sich schließt, sondern der Eingang in das himmlische Jerusalem, wo sich die Klage in einen Tanz und das Trauergewand in ein Gewand der Freude verwandelt“, so der Erzpriester des Petersdoms, der anschließend an das Vermächtnis des Papstes erinnerte:

„Wir danken dem Herrn für die Gaben, die er der ganzen Kirche durch das apostolische Wirken von Papst Franziskus, einem Pilger der Hoffnung, welche nicht enttäuscht, geschenkt hat, und wir vertrauen ihn dem barmherzigen Vater an, in Gemeinschaft mit Maria, der Königin des Himmels, und auf die Fürsprache des Apostels Petrus.“

Blumen im Gedenken an Papst Franziskus (Vatican Media)

Dem Gebet der hier versammelten Gemeinschaft schlösse sich das Gebet aller „Brüder und Schwestern an, die in der ganzen Welt verstreut sind“, so Kardinal Gambetti weiter: „Es ist die ganze Herde Christi, des Guten Hirten, die für Papst Franziskus betet und dabei die glorreichen Geheimnisse unseres Erlösers betrachtet“, leitete der Kardinal das Rosenkranzgebet ein, bei dem, wie in der Osteroktav vorgesehen, die glorreichen Geheimnisse betrachtet wurden. Die Ikone, die zu diesem Anlass auf den Vorplatz des Petersdoms aufgestellt wurde, ist eine Kopie der so genannten Mater Ecclesiae (Mutter der Kirche) aus dem Petersdom, die auch als Mosaik auf der Fassade des Apostolischen Palastes auf den Petersplatz herabschaut.

Abschließend sprach Kardinal Gambetti ein eigens verfasstes Gebet:

„O Gott, der du groß bist in der Liebe,

wende deinen Blick den Menschen zu, die zu dir beten:

Wir danken dir für die Gaben, die der Kirche durch das apostolische Wirken von Papst Franziskus geschenkt wurden;

Und ihm, der unter uns Zeugnis abgelegt hat

von deiner Zärtlichkeit für die Kleinen und die Armen,

von deiner Barmherzigkeit für die Sünder,

von deinem Wohlwollen gegenüber allen, gewähre ihm die Teilnahme an der Hochzeit des Lammes, in Gemeinschaft mit der Jungfrau Maria, dem Apostel Petrus und allen heiligen Männern und Frauen im Himmel.

Durch Christus, unseren Herrn.”

Nach dem Segen klang der Rosenkranz mit spontanen „Papa Francesco"-Rufen und Applaus der Anwesenden aus.

Gambetti leitete auch Dankesrosenkranz für Rückkehr des Papstes aus dem Krankenhaus

Am 23. März war Papst Franziskus nach mehr als einem Monat in der Gemelli-Klinik in den Vatikan zurückgekehrt. Während der gut fünf Wochen im Krankenhaus hatte es seit dem 24. Februar abendliche Rosenkranz-Gebete auf dem Petersplatz für die Genesung von Papst Franziskus gegeben, die auch per Livestream übertragen wurden. Das letzte dieser Gebete hatte ebenfalls Kardinal Mauro Gambetti als Dank für die Rückkehr des Papstes in den Vatikan am 23. März geleitet. In die Gemelli-Klinik war Franziskus am 14. Februar eingeliefert worden.

