Eine Ordensfrau auf dem Petersplatz an diesem Ostermontag, Sterbetag von Papst Franziskus

Papst-Leichnam könnte Mittwoch in Petersdom überführt werden

Am Tag nach dem Tod von Papst Franziskus treten die Kardinäle an diesem Dienstag in Rom erstmals zusammen, um sich über die Einzelheiten der kommenden Tage und Wochen abzustimmen. Der Leichnam des Papstes könnte am Mittwochmorgen in den Petersdom überstellt werden, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit.

Bei der ersten Kardinalskongregation werde es auch um den Zeitpunkt dieser Überführung gehen, hießt es. Die Entscheidung soll noch am Dienstag bekannt gegeben werden. Im Petersdom können die Gläubigen von dem aufgebahrten Leichnam des am Ostermontag verstorbenen Papstes Abschied nehmen. An den Kardinalskongregationen nehmen alle Kardinäle der Weltkirche teil, die bereits in Rom eingetroffen sind. In der Zeit der Sedisvakanz (von „sede vacante", leerer Stuhl) erstellt das Kardinalskollegium unter der Leitung des Kardinaldekans einen Zeitplan über die einzelnen Schritte mit Blick auf die Papstbeerdigung, die Trauerzeit und das Konklave. Die Zeit der Sedisvakanz endet mit der Wahl eines Nachfolgers beim Konklave. (vatican news – gs)