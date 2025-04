Papsttod: Ritus der Todesfeststellung angekündigt

Wie das liturgische Amt des Vatikans bekanntgegeben hat, wird am Abend des Ostermontags kirchlichen Vorschriften folgend der Ritus der Todesfeststellung und der Aufbahrung des Leichnams von Papst Franziskus im Sarg stattfinden.

Lesen Sie auch 21/04/2025 Nach dem Heimgang des Papstes: Was jetzt geschieht Wenn der Bischof von Rom stirbt, läuft eine festgelegte Abfolge von Ereignissen bis zur Wahl des nächsten Papstes an. Zunächst ist eine intensive Trauerzeit vorgesehen, die mit der ...

„Nach der Bekanntgabe des Todes von Papst Franziskus wird heute Abend, Montag, 21. April, 20.00 Uhr, Seine Hochwürden Kardinal Kevin Joseph Farrell, Kämmerer der Heiligen Römischen Kirche, gemäß den Bestimmungen des Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (Nrn. 21-40), dem Ritus der Todesfeststellung und der Aufbahrung des Leichnams im Sarg vorstehen“, heißt es in der offiziellen Ankündigung, mit der der Dekan des Kardinalskollegiums, die Familienangehörigen des Papstes sowie der Direktor und der stellvertretende Direktor der Gesundheits- und Hygienedirektion des Staates Vatikanstadt eingeladen werde, um 19.45 Uhr in der Kapelle der Wohnstätte von Papst Franziskus in der Casa Santa Marta an dem Ritus teilzunehmen.



Unterzeichnet ist die Ankündigung durch Erzbischof Diego Ravelli, den Päpstlichen Zeremonienmeister.

Dem Ritus folgend, wird Papst Franziskus bei dieser Gelegenheit im weißen Gewand in den Sarg gelegt. Anschließend wird der Sarg mit der sterblichen Hülle des Papstes zu dem Zeitpunkt, der durch das Kardinalskollegium verfügt werden wird, in den Petersdom überführt, wo die Gläubigen in den darauf folgenden Tagen Abschied nehmen können.

(vatican news - cs)