Wegen Andrangs stand Petersdom bis frühmorgens offen

Zehntausende Menschen wollten in der Nacht auf Donnerstag von Papst Franziskus im offenen Sarg Abschied nehmen. Wegen des großen Andrangs blieb der Petersdom bis 5:30 Uhr geöffnet und öffnete dann erneut wie vorgesehen um 7 Uhr.

Lesen Sie auch 23/04/2025 Begräbnismesse und keine Rosenkränze: Unsere Live-Übertragungen Wir übertragen die Exequien-Messe für den verstorbenen Papst Franziskus am Samstag, 26. April 2025 um 10 Uhr. Die abendlichen Rosenkränze werden hingegen nicht mehr übertragen.

Auch für diesen Donnerstag hatte der Vatikan nach Bedarf verlängerte Öffnungszeiten bis nach 24 Uhr angekündigt. Von Mittwoch 11 Uhr bis Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr haben nach Vatikanangaben 48.600 Menschen dem Leichnam von Papst Franziskus im Petersdom die letzte Ehre erwiesen.

Am Freitag können Gläubige von 7 bis 19 Uhr am Leichnam des am Ostermontag verstorbenen Papstes beten. Danach findet um 20 Uhr bei geschlossenem Petersdom der Ritus der Sargschließung im kleinen Kreis von wenigen Dutzend Personen statt. Am Samstag um 10 Uhr zelebriert Kardinaldekan Giovanni Battista Re auf dem Petersplatz das feierliche Requiem für Papst Franziskus.

(vatican news – gs)