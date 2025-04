Die letzte Fahrt durch Rom

Papst Franziskus ist am Samstag nach einer Totenmesse auf dem Petersplatz in die römische Marienbasilika „Santa Maria Maggiore“ überführt worden.

Lesen Sie auch 26/04/2025 Requiem für Papst Franziskus Etwa 250.000 Menschen haben an diesem Samstag am Petersplatz in Rom Abschied von Papst Franziskus genommen.

Dort wird er unter Ausschluss der Öffentlichkeit im kleinen Kreis beigesetzt. Das Grab in der Nähe der Kapelle, in der die berühmte Marienikone „Salus Populi Romani“ aufbewahrt wird, kann ab Sonntag besucht werden.

Unter den Klängen des Magnifikats war der Sarg mit dem Leichnam des am Ostermontag verstorbenen Papstes nach der Totenmesse in die Petersbasilika getragen und danach etwa sechs Kilometer durch die römische Innenstadt zum Begräbnisort überführt worden. In zügigem Tempo rollte der Wagen mit dem gut sichtbaren Sarg des Verstorbenen etwa eine halbe Stunde durch die römische Innenstadt, am Kolosseum vorbei, zur Basilika Santa Maria Maggiore. Links und rechts am Parcours harrten ungefähr 150.000 Menschen aus, die die Vorbeifahrt des Sargs mit Beifall quittierten. Einige warfen Blumen. Als Papst war Franziskus zugleich (eigentlich sogar in erster Linie) Bischof von Rom.

(ANSA)

Letzter Halt vor der Marienikone

In Maria Maggiore wurde der Sarg des argentinischen Papstes für einen Moment vor der „Salus Populi Romani“ abgestellt. Während seines Pontifikats hat Franziskus mehr als hundert Mal vor der Ikone gebetet, die dem Jesuitenorden, welchem er angehörte, viel bedeutet. In Maria Maggiore hat der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, im 16. Jahrhundert seine erste heilige Messe gefeiert.

Papst Franziskus ist seit mehr als einem Jahrhundert der erste Papst, der außerhalb der Vatikanmauern beigesetzt wird. In Santa Maria Maggiore sind noch mehrere weitere Päpste begraben. Das Grab von Papst Franziskus ist auf seinen Wunsch hin einigermaßen schlicht gehalten; es trägt lediglich die Aufschrift „Franciscus“. Darüber ist eine Darstellung seines Brustkreuzes angebracht.

(vatican news)