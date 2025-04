Franziskus: Der Ritus der Todesfeststellung in der Casa Santa Marta

Um 20 Uhr am 21. April 2025 wurde im Rahmen eines etwa einstündigen Ritus der Tod des 88-jährigen Papstes noch einmal offiziell festgestellt. Anschließend wurde der Leichnam in den Sarg gelegt. Bis Mittwochmorgen wird er in der Kapelle in der Casa Santa Marta verbleiben, bevor er in den Petersdom überführt wird.

