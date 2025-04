Italienischer Präsident verneigt sich vor Franziskus‘ Sarg

Als erster hochrangiger Staatsmann hat sich an diesem Dienstag der italienische Präsident Sergio Mattarella vor dem Sarg des Papstes verneigt.

Der bekennende Katholik Mattarella, der von seiner Tochter Laura begleitet war, verharrte am Mittag einige Momente in Stille vor dem aufgebahrten Leichnam von Franziskus. Der Papst ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren verstorben. Er ist bis zum Mittwochmorgen in der Kapelle seiner Residenz Santa Marta aufgebahrt; dort können derzeit eigentlich nur Mitarbeitende des Heiligen Stuhls von ihm Abschied nehmen.

Für Präsident Mattarella, der ein enges Verhältnis zum Verstorbenen hatte, machte der Vatikan allerdings eine Ausnahme. Mattarella hatte am Montag kurz nach dem Bekanntwerden des Todes von Franziskus eine Videobotschaft geschickt, in der er den argentinischen Pontifex als einen wichtigen „Bezugspunkt“ für viele Menschen würdigte.

Lange Schlangen von Vatikan-Angestellten

Auch der italienische Senatspräsident Ignazio La Russa sowie der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri und der Oberrabbiner der Ewigen Stadt, Riccardo Di Segni, durften am Dienstag am offenen Sarg von Papst Franziskus Abschied nehmen, obwohl sie keine Mitarbeitenden im Vatikan sind.

Am Dienstagnachmittag bildeten sich vor der Casa Santa Marta lange Schlangen von Vatikan-Angestellten; die Kapelle bleibt für sie am Dienstag bis Mitternacht geöffnet. Am Mittwochmorgen wird der Leichnam von Papst Franziskus in den Petersdom überführt; dort kann dann bis zum Begräbnis am Samstag jeder, der will, von ihm Abschied nehmen.

(vatican news – sk)