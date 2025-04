Jugend-Jubiläen in Rom: Safeguarding-Pass für junge Pilger

Damit die jungen Teilnehmer im Heiligen Jahr die Glaubensfeste in Rom sicher begehen können, hat die Diözese Rom Tipps und Hinweise für sie zusammengestellt, die auf einer praktischen „Safeguarding Card“ zusammengefasst sind. Hier mehr Infos zur Initiative, die in Kooperation mit dem Safeguarding-Institut der päpstlichen Uni Gregoriana (IADC) realisiert wurde.

Lesen Sie auch 15/04/2025 Anima-Rektor: „Rompilger freuen sich, zu Ostern den Papst zu sehen" Das Heilige Jahr 2025 läuft gut: Das sagte uns der österreichische Priester Michael Max, Rektor der deutschsprachigen Kirche S. Maria dell’Anima in Rom. Nach den neuesten ...

Anne Preckel - Vatikanstadt

Zwei Jubiläum gibt es in Rom im Rahmen des laufenden Heiligen Jahres, die sich speziell an junge Gläubige wenden: das „Jubiläum der Teenager“ vom 25. bis 27. April und das „Jubiläum der Jugendlichen“ vom 28. Juli bis 3. August. Tausende junge Leute, die in Rom bei Gastfamilien wohnen, stürzen sich dabei ins Getümmel der Großstadt Rom und geben dem religiös-kulturellen Programm des Jubiläums rund um den Vatikan ein vielfältiges Gesicht.

Mit Freude und in Sicherheit

Freut sich auf die jungen Rom-Pilgernden: Kardinal Baldassare Reina begrüßt die jungen Leute in einem Video

„Wir sollten die Tage des Jubiläums gut verbringen, und deshalb möchten wir euch gerne unterstützen, damit euer Aufenthalt so unbeschwert wie möglich verläuft.“

„Hallo liebe junge Leute, ich bin Don Baldo, der Kardinalvikar von Rom, ich bin wirklich glücklich, euch im Namen dieser riesengroßen Diözese willkommen zu heißen für das ,Jubiläum der Teenager‘ und das ,Jubiläum der Jugendlichen‘“, wendet sich der Generalvikar Roms, Kardinal Baldassare Reina, in einem aktuellen Willkommensvideo an die jungen Teilnehmer. „Wir sollten die Tage des Jubiläums gut verbringen, und deshalb möchten wir euch gerne unterstützen, damit euer Aufenthalt so unbeschwert wie möglich verläuft!“ - so der Kardinal.

„Roms Kirche stellt sich in den Dienst der Teilnehmer, indem sie ein sicheres, einladendes und respektvolles Umfeld für alle garantiert, um die Erfahrung des Jubiläums heiterer und bedeutungsvoller zu machen“, heißt es im Begleittext auf der Webseite der Diözese Rom weiter. Dafür hat sich Kardinal Reina an das IADC-Safeguarding-Institut der Päpstlichen Uni Gregoriana gewandt, um ein Safeguarding-Konzept für die Jugendereignisse zu erarbeiten.

Praktische Tipps

In dem Video werden dann praktische Tipps gegeben, worauf die jungen Pilgernden bei ihrem Romaufenthalt achten sollten. Dabei geht nicht nur um die Warnung vor Taschendieben oder vor Betrügern, die vorgeben, Tickets für die Jugend-Jubiläen zu verkaufen – die Kulturevents sind nämlich alle gratis. Es geht um Sensibilisierung und Hinweise für junge Leute zur eigenen Sicherheit - denn sie wollen das Glaubensevent ja schließlich unbeschwert und ohne unangenehme Zwischenfälle verbringen.

„Privacy, und in der Gastfamilie auch mal die Tür zumachen können? - Na logo! Allein oder zu zweit durch die Stadt? - Besser gemeinsam!“

Anhand von praktischen Situationen und Fragen, vorgetragen im Dialog einer jungen Frau mit einer Ordensschwester, wird den jungen Leuten klar gemacht, dass sie nicht alleine sind. Und dass es im Fall von Unsicherheiten oder unangenehmen Situationen Hilfe gibt, die sie in Anspruch nehmen können und sollen.

„Wenn was Unangenehmes passiert – Schweigen hilft nicht!“, schärft die junge Frau im Video den Jugendlichen ein. „Wendet euch in dem Fall an Personen, die zuhören und helfen können, an die Kontaktstellen der Diözese, auch an eure Unterbringung, und teilt eventuelle Schwierigkeiten mit! Das ist der beste Weg, um Hilfe zu bekommen und eure Zeit in Rom besser zu verbringen.“

Schweigen hilft nicht

Hinweise für Kontaktpersonen und Nummern, an die sich die Jugendlichen im Fall der Fälle wenden können, gibt es auch: etwa die italienische kostenlose Notfall-Nummer -112. Zusammengefasst sind diese und weitere Nummern und Kontakte (Telefono Azzurro -1.96.96; Emergenza Infanzia - 114; Diözese Rom tutelaminori@diocesidiroma.it) auf einer „Safeguarding Card“ mit dem Logo der Diözese Rom, praktisch in Hosentaschengröße oder via Q-Code aufs Handy runterladbar.

Damit kann’s also losgehen nach Rom, zum „Jubiläum der Teenager“ und zum „Jubiläum der Jugend“, Ende April und Ende Juli im Heiligen Jahr.

(vatican news)