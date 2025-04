In aller Kürze: Neues Vatikandokument zum Konzil von Nizäa 325

Der Vatikan hat an diesem Donnerstag ein neues Dokument zum 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa veröffentlicht. Es heißt „Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser” und unterstreicht den heutigen Wert des im Jahr 325 formulierten Glaubensbekenntnisses für Gegenwart und Zukunft des Christentums.

Das rund 70 Seiten lange Papier, das die Internationale Theologische Kommission erarbeitet hat, will den Glauben an Jesus Christus und damit die „grundlegende Aufgabe der Kirche“ neu ins Zentrum rücken, heißt es mit einem Zitat von Papst Franziskus in einer Pressemitteilung aus dem Glaubensdikasterium. Die unter dem Dach der Behörde angesiedelte Internationale Theologische Kommission hat das Papier erarbeitet.

Das Konzil von Nizäa sei nicht nur theologiegeschichtlich von Bedeutung, sondern ein Bezugspunkt für die heutige synodale Kirche, heißt es in dem Dokument: Die Versammlung habe erstmals die weltweite Einheit der Christen in einer gemeinsamen Glaubensformulierung sichtbar gemacht.

Eine zeitgemäße Synthese

Die Theologie-Kommission versteht das Dokument laut Mitteilung daher nicht als akademischen Text, sondern als „zeitgemäße Synthese“, die zur Vertiefung des Glaubenslebens beitragen soll – in Liturgie, Bildung und gesellschaftlichem Engagement. Es biete „Anregung und Orientierung für das kulturelle und soziale Engagement der Christen an diesem herausfordernden epochalen Wendepunkt“. Der Blick auf Jesus Christus, den eingeborenen Sohn des Vaters, solle die Gläubigen dazu befähigen, die Geschichte im Licht der göttlichen Liebe zu gestalten.

Ein Studientag zur Vertiefung des neuen Vatikan-Dokuments „Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. 1700. Jahrestag des ökumenischen Konzils von Nizäa (325-2025)“ findet am 20. Mai an der Päpstlichen Universität Urbaniana in Rom statt. An diesem Tag vor 1.700 Jahren wurde das Konzils von Nizäa eröffnet. Der runde Geburtstag der Kirchenversammlung in Kleinasien fällt in das Heilige Jahr unter dem Motto „Christus, unsere Hoffnung“ und darüber hinaus in eine besondere ökumenische Konstellation: Alle Christen feiern 2025 das Osterfest am selben Tag, dem 20. April.

Deutsche Fassung des Vatikan-Dokumentes

Hier das neue Dokument in der offiziellen deutschen Fassung.

