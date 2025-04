Jugendliche zur Gedenk-Messe für Franziskus: Haben jetzt ein Vorbild da oben

Rund 200.000 Menschen aus aller Welt, darunter viele Jugendliche, sind diesen Sonntag zur zweiten von insgesamt neun großen Gedenkmessen für Papst Franziskus auf dem Petersplatz gekommen. Eigentlich war eine Heilige Messe mit Franziskus für die Jugend zum Heiligen Jahr vorgesehen gewesen, doch Gott hatte andere Pläne. Viele der jungen Leute auf dem Platz sind Papst Franziskus, der am Ostermontag starb, dankbar.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

„Wir kommen aus Friaul (Friuli, Italien), wir waren neun Stunden unterwegs. Als wir vom Begräbnis des Papstes gehört haben, haben wir uns sofort auf den Weg gemacht. Eigentlich hätten wir ihn anlässlich des Heiligen Jahrs für die Jugendlichen treffen sollen. Wir sind traurig, dass er von uns gegangen ist, aber froh, dass wir ihn verabschieden konnten. ---- Ich bin Rodrigo, ich komme aus Portugal und ich bin 13 Jahre alt. Es ist für mich ser bedeutungsvoll jetzt gerade im heiligen Jahr auch hier sein zu können, ein heiliges Jahr gibt es nur alle 25 Jahre. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein, es is sehr wichtig für meinen Glauben. Als junger Mensch bin ich sehr glücklich, dass die Kirche alle Menschen umarmt. Papst Franziskus war ein sehr guter Mensch. Er mochte Kinder sehr gerne und war gegen Unterschiede, er mochte die Armen sehr. Als ich von seinem Tod gehört habe, war ich sehr traurig, ich war nicht darauf vorbereitet. Aber jetzt bin ich wieder fröhlicher, es gehört dazu. --- Hallo, ich bin Sky, 16 Jahre alt und komme aus Bulgarien, wir sind mit etwa 30 Leuten hier. Es ist wirklich überwältigend heute bei dieser großen Messe in diesem historischen Moment dabei zu sein, das ist echt emotional. Und jetzt gerade auch im Heiligen Jahr. Papst Franziskus ist für uns ein Mentor gewesen, der uns gezeigt hat, wie wir unser Leben leben sollen, besonders in einer christlichen Weise. Wir haben jetzt definitiv ein Vorbild da oben..."

Hier Hören: Jugendliche aus aller Welt bei zweiter großer Gedenkmesse für Papst Franziskus - unser Bericht vom Petersplatz (Audio-Beitrag von Stefanie Stahlhofen für Radio Vatikan)

Die Gruppe aus Portugal mit unsrer Korrespondentin Stefanie Stahlhofen bei der Messe auf dem Petersplatz (© Stefanie Stahlhofen (Radio Vatikan/Vatican News))

„Als junger Mensch bin ich sehr glücklich, dass die Kirche alle Menschen umarmt. Papst Franziskus war ein sehr guter Mensch. Er mochte Kinder sehr gerne und war gegen Unterschiede, er mochte die Armen sehr“

Nähe zur Jugend

Papst Franzisklus hatte einen Draht zur Jugend, das wird immer wieder deutlich im Gespräch mit den jungen Leuten hier, die zum Heiligen Jahr für Teenager vom 25. bis zum 27. April angereist sind. Immer wieder rief das katholische Kirchenoberhaupt junge Leute auf, Träume zu haben und sich hören zu lassen; außerdem warb Franziskus für Generationendialog - den finden auch Rodrigo aus Portugal und Sky aus Bulgarien wichtig:

Die Jugendgruppe aus Bulgarien bei der Messe am zweiten Tag der Novendialen

„Papst Franziskus ist für uns ein Mentor gewesen, der uns gezeigt hat, wie wir unser Leben leben sollen, besonders in einer christlichen Weise. Wir haben jetzt ein Vorbild da oben...“

Generationendialog

„Ich rede sehr oft mit meinen Großeltern und ich mag ältere Leute sehr. Sie erzählen uns viel und wir können davon viel lernen. - Ich persönlich habe eine gute Beziehung zu meinen Omas und Opas, Respekt auf beiden Seiten ist wichtig. Ich denke es ist gut, sich auszutauschen und in gutem Kontakt zu sein, sie sind weise sind in der Lage, dich im Leben zu begleiten und dir zu zeigen, wo's langgeht."

„Ich persönlich habe eine gute Beziehung zu meinen Omas und Opas, Respekt auf beiden Seiten ist wichtig“

Anders als geplant, aber Franziskus nahe

Statt der Papst-Messe mit Heiligsprechung des Teenagers Carlo Acutis, die ursprünglich geplant war, waren die jungen Leute nun bei der Messe mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, in Gedenken an Papst Franziskus, am zweiten Tag der Novendialen, um dem Papst, der auch der Jugend stets seine Nähe zeigte, auch noch einmal die ihre zu bezeugen.

Die Gruppe aus Bulgarien dankt Franziskus

