Chrisammesse 2024 in Rom (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Vatikan Ostern

Karwoche

messe

Live bei uns: Gründonnerstag im Vatikan

Am Gründonnerstag gibt es im Vatikan zwei Fixpunkte: Am Vormittag werden bei der Chrisammesse im Petersdom die heiligen Öle geweiht, am Nachmittag wird der Gottesdienst gefeiert, in dem die Kirche in besonderer Weise der Einsetzung der Eucharistie gedenkt. Wir übertragen beide Messen aus dem Petersdom in Rom live und mit deutschem Kommentar. Obwohl es bei Papst Franziskus gesundheitlich aufwärts geht, muss er sich bei diesen Feiern noch vertreten lassen.

Lesen Sie auch 27/03/2025 Vatikan veröffentlicht Programm der Kar- und Ostertage Das vatikanische Büro für Liturgie hat das Programm für die Kar- und Ostertage veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der feierliche Segen „Urbi et Orbi“ am Ostersonntag wie ... Wo und wann wir übertragen: Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Chrisammesse aus dem Petersdom in Rom am Gründonnerstag, den 17. April, ab 9.25 Uhr im Livestream und mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Zur Abendmahlsmesse unter Vorsitz von Kardinal Gambetti können Sie sich dann ab 17.55 Uhr zuschalten.

