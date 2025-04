Die CD zur April-Radio Akademie „Carlo Acutis – Ein Heiliger unsrer Zeit" ist versandfertig (© Verein „Freunde von Radio Vatikan“)

Aus der Redaktion: Radio-Akademie zu Carlo Acutis Sonderedition

Ende April steht die Heiligsprechung des Millenials Carlo Acutis an. In der Radio Akademie „Carlo Acutis – Ein Heiliger unsrer Zeit" begeben wir uns diesen Monat auf die Spuren des neuen Heiligen. Wer alle Folgen gesammelt auf CD möchte: Unser Freundeskreis startet den Versand diese Tage! Und: Wir haben einige Exemplare auch in Sonderedition mit Gedenkbild...