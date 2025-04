Beerdigung von Papst Franziskus: Übertragungen der Vatikanmedien

Luftbild vom Petersplatz an diesem Freitag (ANSA)

In 15 Sprachen, darunter vier Gebärdensprachen, wird Radio Vatikan / Vatican News die Beerdigungsfeier für Franziskus auf dem Petersplatz live mitverfolgen. Übertragen wird auch der anschließende Weg, den der Sarg des Papstes durch die Straßen Roms zur Basilika Santa Maria Maggiore nehmen wird. Die Regie über die Luft- und Bodenkameras hat das Vatikanische Fernsehzentrum.

Lesen Sie auch 25/04/2025 Live bei uns: Trauerfeiern für Papst Franziskus Millionen Menschen weltweit nehmen Abschied von einem Papst, der durch seine Demut und seinen unermüdlichen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in Erinnerung bleiben wird. Wir ...

Zum ersten Mal übertragen moderne Medien die Überführung der sterblichen Überreste eines Bischofs von Rom aus dem Vatikan an einen anderen Ort in Rom. Die 15 Sprachen, in denen Vatican News die Übertragung anbietet, sind Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Brasilianisch, Portugiesisch, Deutsch, Polnisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Arabisch sowie die vier Gebärdensprachen Italienisch, Spanisch, Französisch und Amerikanisch.

Die Fernsehaufnahmen besorgt Vatican Media am Boden und aus der Luft bis nach Santa Maria Maggiore. Die Übertragung endet mit dem Eintritt des Sarges von Papst Franziskus ins Innere der Basilika.

Nicht übertragen wird die anschließende Beerdigung, die im kleinen Kreis stattfindet. Von dieser Zeremonie will der Vatikan im Anschluss Fotos veröffentlichen. Auf redaktioneller Ebene bietet das Multimedia-Portal des Heiligen Stuhles Vatican News Artikel und Radiobeiträge in 56 Sprachen zur Beerdigung von Papst Franziskus.

Im Einzelnen können die Totenmesse und die Überführung des Sarges von Papst Franziskus am Samstag, 26. April, auf folgenden Kanälen verfolgt werden:

+ auf dem Vatican News Portal (www.vaticannews.va)

+ Auf den YouTube-Kanälen von Radio Vatikan

+ Auf den Webradios von Radio Vatikan in elf Sprachen

+ Über Kurzwelle in Englisch, Französisch, Portugiesisch nach Afrika

+ Auf Facebook Live-Übertragung in Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch

+ Auf Instagram Live-Übertragung in Italienisch, Portugiesisch, Deutsch.

(vatican news – gs)