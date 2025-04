Archivbild: Papst Franziskus bei einer Generalaudienz (ANSA)

35 Millionen Menschen nahmen an Audienzen von Franziskus teil

Das Präfektur des Päpstlichen Hauses hat an diesem Montag die Zahlen über die Teilnahme an Audienzen mit Papst Franziskus zwischen 2013 und 2025 bekannt gegeben. Demnach waren in diesem Zeitraum insgesamt etwa 35 Millionen Menschen bei einer Audienz mit dem mittlerweile verstorbenen Papst anwesend.

Lesen Sie auch 02/04/2025 Wortlaut: Der vorbereitete Papst-Text zur Generalaudienz Lesen Sie hier den Wortlaut der Ansprache, die Papst Franziskus für die Generalaudienz an diesem Mittwoch zum Evangelium (LK 19,5) vorbereitet hat, in unserer Arbeitsübersetzung. ... Mario Galgano - Vatikanstadt Allein im Jahr 2024 gab es 41 Generalaudienzen, an denen über eine halbe Million Gläubige teilnahmen. In diesem Jahr besuchten bislang 60.000 Menschen die acht Generalaudienzen. Von Papst Pius XII. bis heute: Die Entwicklung der päpstlichen Audienzen Audienzen mit einem Papst sind eine vergleichsweise neue Tradition im Vatikan. Der Brauch geht auf Papst Pius XII. zurück, der im April 1939 die erste Mittwochskatechese einführte – zunächst speziell für frisch verheiratete Paare. Die regelmäßigen Treffen wurden bis zum Zweiten Weltkrieg und der Besetzung Roms 1943 fortgeführt, dann jedoch unterbrochen. Mit Papst Johannes XXIII. wurden die öffentlichen Audienzen wieder aufgenommen, zunächst in Castelgandolfo, der päpstlichen Sommerresidenz. Später fanden sie verstärkt im Vatikan statt und wurden nach und nach zu einem festen Bestandteil des päpstlichen Wirkens. Heute wird die Generalaudienz in italienischer Sprache abgehalten und durch Zusammenfassungen der päpstlichen Katechese in verschiedenen Sprachen ergänzt, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch und Polnisch. Pilgergruppen aus verschiedenen Ländern erhalten zudem persönliche Grüße des Papstes. Papst Franziskus bei einer Generalaudienz (Vatican Media) Der Bau der Audienzhalle – Wachstum eines kirchlichen Brauchs Die wachsende Zahl der Besucher führte unter Papst Paul VI. zur Errichtung einer eigenen Audienzhalle, die bis zu 12.000 Menschen fasst. Die 1971 eingeweihte Halle liegt teilweise auf italienischem Staatsgebiet und teilweise in der Vatikanstadt. Das Podium, von dem aus der Papst spricht, befindet sich auf vatikanischem Boden. Vor dem Bau der Halle wurden Generalaudienzen in traditionellen kirchlichen Räumen wie dem Petersdom oder der Aula delle Benedizioni im Apostolischen Palast abgehalten. Johannes Paul I. bei einer Audienz (Museo Albino Luciani) Historische Momente der Audienzen Ein bemerkenswerter Meilenstein war die Audienz am 13. Juli 1963, bei der Papst Paul VI. erstmals Übersetzungen seiner Ansprache in Französisch, Spanisch, Deutsch und Englisch einführte. Dies trug dazu bei, dass sich die Audienzen weiter öffneten und einem noch breiteren Publikum zugänglich wurden. Auch Papst Johannes Paul I., der nur 33 Tage lang Papst war, hielt vier Generalaudienzen, bevor er am 28. September 1978 plötzlich verstarb. Seine kurzen, aber bedeutenden Begegnungen widmete er den Tugenden Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe. Ein lebendiges Erbe Die Generalaudienzen sind mittlerweile fester Bestandteil des kirchlichen Lebens im Vatikan und bieten Millionen von Gläubigen aus aller Welt die Möglichkeit, den Papst persönlich zu erleben. Mit der Veröffentlichung der Teilnehmerzahlen wird deutlich, welchen Einfluss diese Audienzen auf die Kirche und die weltweite katholische Gemeinschaft haben. (vatican news) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.