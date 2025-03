Wiederentdecktes Mantegna-Gemälde in den Vatikanischen Museen zu sehen

„Der Mantegna von Pompeji. Ein wiederentdecktes Meisterwerk“, heißt die Sonder-Ausstellung, in deren Rahmen ab dem 20. März die „Kreuzabnahme Christi“ zu sehen ist. Erst die kürzlich erfolgte Restaurierung bestätigte endgültig, dass es sich um ein Bild des Renaissance-Künstlers handelt. Das gab das Vatikan-Governatorat an diesem Montag bekannt.

Lesen Sie auch 17/03/2025 Fastenpredigten 2025 im Vatikan: Offen für alle! Der Vatikan hat das Programm für die Fastenpredigten 2025 veröffentlicht. Die geistlichen Reflexionen stehen unter dem Leitgedanken „Ancoràti in Cristo – Radicati e fondati nella ...

Kunstliebhaber kommen in Rom derzeit definitiv besonders auf ihre Kosten. Nun kommt mit dem wiederentdeckten Mantegna-Gemälde eine weitere Attraktion dazu. Fürs Publikum sichtbar ist das Gemälde, dessen Existenz in der Vergangenheit sogar angezweifelt wurde, in einem eigens arrangierten Saal der Pinakothek in den Vatikanischen Museen. Wie das Governatorat mitteilte, stehe die Wiederentdeckung der Kreuzabnahme Christi im Kontext eines Dialogs zwischen Glaube, Kunst und Kultur, wie es der Auftrag der Vatikanischen Museen vorsehe.

Üblicherweise wird das Gemälde, das erst jetzt dem Mantegna zugeschrieben werden konnte, im Marienwallfahrtsort der Heiligen Jungfrau vom Rosenkranz in Pompeji aufbewahrt. Die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Wallfahrtsort gebe der Wissenschaft und der Öffentlichkeit ein Werk zurück, das nun in seiner vollen Authentizität ans Licht gebracht worden sei, hieß es in der Ankündigung des Vatikans.

Außergewöhnliches Bildmaterial

Der für den Wallfahrtsort zuständige Erzbischof von Pompeji, Tommaso Caputo, habe sie im März 2022 eingeladen, das Werk in Augenschein zu nehmen, wird Museumsdirektorin Barbara Jatta zitiert. Dabei sei sofort klargeworden, „dass sich unter den Schichten der Übermalung ein außergewöhnliches Bildmaterial befand“, so Jatta. Unter anderem seien die historisch-künstlerischen Forschungen von Stefano De Mieri von der Universität Suor Orsola Benincasa in Neapel ausschlaggebend für die korrekte Zuschreibung des Werkes gewesen. De Mieri habe zuerst die Intuition gehabt, dass es sich bei dem Werk, das bereits seit einigen Jahren online zu sehen war, um ein Original und nicht um eine Kopie gehandelt habe. Die Restaurierung habe dann ikonografische und technische Details zutage gefördert, die „die Urheberschaft Mantegnas bestätigen und der Kunstgeschichte ein verloren geglaubtes Meisterwerk zurückgeben“, betont Jatta.

Die bereits im 16. Jahrhundert in der Basilika San Domenico Maggiore in Neapel dokumentierte Darstellung der Kreuzabnahme Christi war in der Folgezeit aus den historischen Quellen verschwunden, was Zweifel an ihrer tatsächlichen Existenz und Zuschreibung aufkommen ließ.

Ein Weg der Forschung und Restaurierung

Fabrizio Biferali, Kurator der Abteilung für Kunst des 15. bis 16. Jahrhunderts der Vatikanischen Museen, erklärte, dass „die wissenschaftliche Analyse und die Restaurierung klargestellt haben, dass es sich bei dem Werk nicht um eine Kopie, sondern um ein Original von Mantegna handelt. Seine Ikonographie ist mit den Vorbildern der Renaissance und dem für den Künstler typischen Klassizismus verbunden, mit Verweisen auf die Antike, die es in Mantegnas Schaffen einzigartig machen“.

Die langwierigen und sorgfältigen Restaurierungsarbeiten, die in den Labors der Vatikanischen Museen unter der Leitung des Labors für die Restaurierung von Gemälden und Holzmaterialien unter der Leitung von Francesca Persegati durchgeführt wurden, hätten wichtige ikonografische und technische Details ans Licht gebracht, so die Mitteilung zur neuen Ausstellung. Vorläufige diagnostische Untersuchungen, die vom Wissenschaftlichen Forschungskabinett der Vatikanischen Museen koordiniert wurden, hätten zweifelsfrei die Urheberschaft von Andrea Mantegna bestätigt.

An dem Projekt waren auch der Archäologische Park von Pompeji mit seinem Direktor Gabriel Zuchtriegel und die Nationalgalerie der Marken in Urbino beteiligt.

Zur Ausstellung

Die Ausstellung befindet sich im Saal XVII der Vatikanischen Pinakothek und ist im Eintrittspreis für die Vatikanischen Museen enthalten, die täglich außer sonntags von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sind. Die Ausstellung ist ab Donnerstag, dem 20. März, für die Öffentlichkeit zugänglich und wird von einem wissenschaftlichen Katalog mit Beiträgen der wichtigsten an dem Projekt beteiligten Wissenschaftler sowie einem Video über die komplexen und heiklen Restaurierungsarbeiten begleitet.

(vatican news - cs)