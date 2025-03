Vatikan ruft zu Solidarität mit dem Heiligen Land auf

Der Vatikan hat in einem offiziellen Schreiben an die Bischöfe weltweit dazu aufgerufen, sich für die Unterstützung des Heiligen Landes einzusetzen. Kardinal Claudio Gugerotti, Präfekt des Dikasteriums für die Orientalischen Kirchen, betonte die Notwendigkeit humanitärer Hilfe, insbesondere im Zuge der anhaltenden Krise in der Region.

Lesen Sie auch 08/03/2024 Kollekte für das Heilige Land: Das solidarische Herz der Kirche Das Dikasterium für die Ostkirchen hat die Gesamtsumme der Kollekte der Gläubigen für 13 Nationen des Heiligen Landes bekannt gegeben. Demnach belaufen sie sich im Jahr 2023 auf ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

„Wir haben überall Tränen, Verzweiflung und Zerstörung gesehen. Nun hoffen wir, dass der Triumph des Todes nicht dessen ewiger Sieg bedeutet“, heißt es in dem Brief, das der Vatikan an diesem Montag veröffentlichte.

Das Schreiben hebt die schwierige Lage der christlichen Gemeinschaften hervor, die unter den Folgen von Konflikten, Vertreibung und wirtschaftlicher Not leiden. Besonders Kinder seien betroffen und bräuchten dringend eine sichere Umgebung zum Leben und Lernen.

Christliche Präsenz im Heiligen Land bewahren

Der Kardinal erinnerte daran, dass das Heilige Land nicht nur eine Region von unschätzbarem religiösem Wert sei, sondern auch das Zuhause zahlreicher christlicher Gemeinschaften. Viele von ihnen seien in den vergangenen Jahren ins Exil gezwungen worden. Die traditionellen Einrichtungen wie Pfarreien, Schulen, Krankenhäuser und Flüchtlingszentren benötigten dringend finanzielle Unterstützung, um weiterhin bestehen zu können.

Kardinal Gugerotti unterstrich die Bedeutung der jährlich stattfindenden Karfreitagskollekte, die bereits 1974 von Papst Paul VI. ins Leben gerufen wurde. Diese Sammlung sei in diesem Jahr von „unverzichtbarer Bedeutung“, da viele Einkommensquellen durch die Pandemie und das Ausbleiben von Pilgern versiegt seien.

Papst Franziskus ruft zur Großzügigkeit auf

Papst Franziskus selbst unterstützt diesen Appell mit einem eindringlichen Segen und Dank an alle, die sich für das Überleben der christlichen Präsenz im Heiligen Land einsetzen. In einem Zitat aus seinem Brief an die Christen im Nahen Osten sagte er: „Ihr seid eine kleine, wehrlose Herde, die nach Frieden dürstet. Danke, dass ihr trotz allem zu beten und zu lieben versteht.“

Aufruf an die Bischöfe weltweit

Der Vatikan fordert die Bischöfe auf, die diesjährige Kollekte zu einer pastoralen Priorität zu machen. Die gesammelten Spenden sollen über die Kommissariate für das Heilige Land an das zuständige Dikasterium überwiesen werden, um eine koordinierte und effektive Hilfe zu gewährleisten.

„Das Heilige Land, die Heiligen Stätten, das Heilige Volk Gottes sind eure Familie, denn sie sind unser aller Erbe“, appellierte Kardinal Gugerotti. Die Unterstützung der christlichen Gemeinschaften in der Region sei nicht nur ein Akt der Nächstenliebe, sondern auch ein Zeichen der universellen Solidarität mit der Kirche, die seit den Zeiten Jesu in diesem Gebiet verwurzelt ist.

(vatican news)