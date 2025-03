Vatikan: Auf einen Blick

Papst Franziskus ist am Sonntag aus der Gemelli-Klinik in den Vatikan zurückgekehrt (rechts oben im Bild: Casa Santa Marta) (ANSA)

Hier finden Sie einige Kurz-Nachrichten aus dem Vatikan.

Lesen Sie auch 27/03/2025 Vatikan veröffentlicht Programm der Kar- und Ostertage Das vatikanische Büro für Liturgie hat das Programm für die Kar- und Ostertage veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der feierliche Segen „Urbi et Orbi“ am Ostersonntag wie ...

Papst setzt Genesung fort

Vier Tage nach seiner Entlassung aus der Gemelli-Klinik setzt Franziskus in der vatikanischen „Casa Santa Marta“ seine Genesung fort. Neuere Angaben zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht mitgeteilt. An diesem Donnerstag nahm er eine Bischofsernennung im südspanischen Bistum Córdoba vor.

Gallagher reist nach Ungarn

Der Außenbeauftragte des vatikanischen Staatssekretariats, Erzbischof Paul Richard Gallagher, besucht Ungarn. Das kündigte das Staatssekretariat auf X an. Die Reise beginne an diesem Donnerstag und werde am Sonntag enden.

Zweite Fastenpredigt am Freitag

Der päpstliche Hausprediger Roberto Pasolini wird am Freitag um 9 Uhr in der vatikanischen Audienzhalle seine zweite Fastenpredigt für die römische Kurie halten. Dabei haben alle Interessierten Zugang. Die Predigt wird auf unserer Internetseite im Livestream übertragen.

(vatican news – sk)