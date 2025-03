Messe in San Lorenzo in Piscibus (Archivbild) (Guilherme Souza)

Ökumenisches Gebet für den Papst und alle Leidenden in Rom

Organisiert von der Taizé-Gemeinschaft und dem Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen, gemeinsam mit anderen Kirchen, findet das Gebet an diesem Freitag, 21. März, in der römischen Kirche San Lorenzo in Piscibus statt.

Ein ökumenisches Gebetstreffen für die Gesundheit von Papst Franziskus und für alle Kranken und Leidenden findet an diesem Freitagnachmittag um 15 Uhr in der Kirche San Lorenzo in Piscibus statt, wo sich der Sitz des Internationalen Jugendzentrums San Lorenzo befindet. Die Initiative wird von der Taizé-Gemeinschaft, dem Dikasterium für die Förderung der Einheit der Christen und dem Büro für Ökumene und Dialog der Diözese Rom in Zusammenarbeit mit den Ökumenebüros der Methodistischen und Reformierten Kirche sowie der Anglikanischen Zentrum in Rom gefördert und ist öffentlich zugänglich. Unter den Teilnehmern wurden unter anderem Frère Matthew, Prior der Gemeinschaft von Taizé, Erzbischof Flavio Pace, Sekretär des Dikasteriums für die Förderung der Einheit der Christen, Tara Curlewis von den Reformierten Kirchen, Matthew A. Laferty, Methodist, Erzbischof Khajag Barsamian von der Armenischen Apostolischen Kirche und der Anglikaner Jim Linthicum angekündigt. (vatican news - cs)