Vatikan veröffentlicht Programm der Kar- und Ostertage

Das vatikanische Büro für Liturgie hat das Programm für die Kar- und Ostertage veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der feierliche Segen „Urbi et Orbi“ am Ostersonntag wie üblich stattfinden soll.

Allerdings wird nicht ausgeführt, welche Form das Ereignis genau haben wird. Von einer Anwesenheit des Papstes ist nicht ausdrücklich die Rede. Franziskus erholt sich derzeit von einer schweren Erkrankung und hat bis auf weiteres alle öffentlichen Auftritte abgesagt.

Das vatikanische Presseamt ließ kurz nach der Veröffentlichung des liturgischen Programms wissen, dass es abzuwarten gelte, welche Fortschritte der Papst in den kommenden Wochen in seinem Genesungsprozess machen wird. Davon werde dann abhängen, ob und auf welche Art und Weise er an einzelnen Programmpunkten teilnehmen kann.

Das Programm im Einzelnen

Am Palmsonntag, 13. April, wird auf dem Petersplatz um 10 Uhr eine Messe zelebriert. Am Gründonnerstag, 17. April, ist die Chrisam-Messe im Innern des Petersdoms für 9.30 Uhr angesetzt; am Karfreitag, 18. April, wird an gleicher Stelle um 17 Uhr die Liturgie vom Leiden Jesu gefeiert. Auch der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum um 21.15 Uhr ist laut Programm bestätigt.

Die Osternacht im Petersdom beginnt am Samstag, 19. April, um 19.30 Uhr. Am Ostersonntag, 20. April, wird es auf dem Petersplatz um 10.30 Uhr eine Messfeier sowie den Segen „Urbi et Orbi“ geben. Eine Woche darauf, am Weißen Sonntag, 27. April, folgt dann um 10.30 Uhr eine Messfeier auf dem Petersplatz, in deren Verlauf die Heiligsprechung von Carlo Acutis vorgenommen wird.

Das Programm wurde vom vatikanischen Liturgie-Verantwortlichen Diego Ravelli veröffentlicht.

(vatican news – sk)