Rosenkranzgebet mit Kardinal Kurt Koch (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Kardinal Koch: Ein Gebet der Hoffnung für den Papst

Kardinal Kurt Koch hat am Dienstagabend, den 11. März, im Vatikan den Rosenkranz für die Genesung von Papst Franziskus geleitet. In seiner Betrachtung zog er eine Parallele zwischen den Worten Jesu an Petrus im Johannesevangelium und der derzeitigen gesundheitlichen Situation des Papstes.

Lesen Sie auch 26/02/2025 Türkei: Hoffen auf einen Besuch in der Stadt des ersten Konzils „Unsere Gemeinschaft hofft, den Papst zum Jubiläum des Konzils von Nicäa willkommen heißen zu können, ebenso wie alle Gläubigen, die diese Stätten besuchen, die den Ursprung ... Mario Galgano - Vatikanstadt Kardinal Koch betonte, dass die Worte aus dem Johannesevangelium auch auf das Leiden des Papstes zutreffen könnten, auch wenn die Situation eine andere sei. „Aber auch das Leiden an einer schweren Krankheit ist eine große Herausforderung“, fügte er hinzu. Kardinal Koch rief die Gläubigen dazu auf, für Papst Franziskus zu beten: „Lasst uns beten, dass der Herr unserem Heiligen Vater immer seine Nähe schenken möge. Und wir bitten um die Fürsprache Marias, der Mutter der Hoffnung, für die Gesundheit von Papst Franziskus.“ Fastenexerzitien und gemeinsames Gebet Kardinal Koch, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, nimmt derzeit an den Fastenexerzitien für die Römische Kurie teil. Diese spirituellen Übungen finden in der Audienzhalle im Vatikan statt und beginnen täglich um 17 Uhr mit der Vesper. Der abendliche Rosenkranz für den Papst wird während der Exerzitien ebenfalls aus der Halle übertragen, sodass die Gläubigen auf dem Petersplatz die Gebete live auf Großbildschirmen mitverfolgen können. Das Rosenkranzgebet mit Kardinal Kurt Koch Die Fastenexerzitien sind eine zentrale geistliche Zeit für die Römische Kurie und stehen dieses Jahr besonders im Zeichen der Fürbitte für den erkrankten Papst Franziskus. In einer Atmosphäre der Stille und des Gebets versammeln sich Bischöfe, Kardinäle und Mitglieder der Kurie, um über die österliche Bußzeit nachzudenken und sich spirituell zu erneuern. Weltweite Solidarität mit Papst Franziskus Die Gesundheit des Papstes ist ein Anliegen, das Gläubige weltweit bewegt. Seit seiner Aufnahme in das römische Krankenhaus Gemelli Mitte Februar haben viele Menschen in verschiedenen Ländern Gebetsinitiativen ins Leben gerufen. Von Rosenkranzgebeten über heilige Messen bis hin zu stillen Meditationen – die katholische Gemeinschaft zeigt ihre enge Verbundenheit mit dem Heiligen Vater. Mit dem abendlichen Rosenkranz im Vatikan setzt sich diese Gebetskette fort. Die Worte von Kardinal Koch und die gemeinsame Fürbitte für den Papst unterstreichen die tiefe spirituelle Verbundenheit der Gläubigen mit Franziskus in dieser herausfordernden Zeit. (vatican news) Kardinal Kurt Koch Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.