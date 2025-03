Gebet

Fastenpredigten 2025 im Vatikan: Offen für alle!

Der Vatikan hat das Programm für die Fastenpredigten 2025 veröffentlicht. Die geistlichen Reflexionen stehen unter dem Leitgedanken „Ancoràti in Cristo – Radicati e fondati nella speranza della Vita nuova“ („Verankert in Christus – Verwurzelt und gegründet in der Hoffnung des neuen Lebens“).

Die Predigten sollen Gläubige dazu ermutigen, Christus als die einzige feste und sichere Hoffnung anzusehen, die nicht enttäuscht. In Anlehnung an die Enzyklika Spes non confundit wird betont: „Er ermutigt uns, weiterzugehen, ohne das große Ziel aus den Augen zu verlieren, zu dem wir berufen sind: den Himmel." Dabei sollen die Teilnehmer lernen, sich nicht nur mit Worten, sondern mit ihrem ganzen Leben an Christus zu orientieren. Vier zentrale Meditationsimpulse Die Fastenpredigten finden traditionell in der Audienzhalleum 9:00 Uhr statt. Folgende Termine und Themen sind vorgesehen: Freitag, 21. März: Imparare a ricevere („Lernen zu empfangen") – Die Logik der Taufe

(„Lernen zu empfangen“) – Die Logik der Taufe Freitag, 28. März: Andare altrove („Anderswo hingehen“) – Die Freiheit im Geist

(„Anderswo hingehen“) – Die Freiheit im Geist Freitag, 4. April: Saperci rialzare („Sich wieder aufrichten können“) – Die Freude der Auferstehung

(„Sich wieder aufrichten können“) – Die Freude der Auferstehung Freitag, 11. April: Diltare la speranza („Die Hoffnung ausweiten“) – Die Verantwortung der Himmelfahrt

Ein Weg zur geistlichen Vertiefung Die Predigten verstehen sich als eine „Schule der Menschlichkeit", die Gläubige dazu anregen soll, die Schritte zu erkennen, die notwendig sind, um sich dem Reich Gottes freudig zu nähern. Besonders in der Zeit der Fastenzeit geht es um innere Umkehr, um die Dynamik der Evangeliumsverkündigung anzunehmen und sich vom Heiligen Geist formen zu lassen. Der Vatikan lädt ausdrücklich alle Interessierten ein, an den Predigten teilzunehmen. Sie bieten eine Gelegenheit zur geistlichen Einkehr und Erneuerung in der Vorbereitung auf Ostern und das Jubiläumsjahr 2025. (vatican news)

