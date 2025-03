Laien-Dikasterium gibt Arbeitshilfe zu Pastoral des Lebens heraus

„Evangelium vitae“, die Enzyklika von Johannes Paul II. über den Weit und die Unantastbarkeit des Lebens, jährt sich am 25. März zum dreißigsten Mal. Aus diesem Anlass hat das Dikasterium für Laien, Familie und Leben nun ein Dokument darüber veröffentlicht, wie kirchliche Prozesse zur Förderung einer Pastoral des Lebens eingeleitet werden können.

„La vita e‘ sempre un bene“ - „Das Leben ist immer gut“ ist das Schreiben mit einem Zitat aus „Evangelium vitae“ betitelt. Ziel ist es, eine Pastoral des menschlichen Lebens zu fördern, um es in den verschiedenen geographischen und kulturellen Kontexten zu verteidigen, zu schützen und zu fördern – und das in einer Zeit, in der die Würde des Menschen vielerorts und zunehmend nicht mehr zu zählen scheint.

„Das Leben ist immer ein Gut (Evangelium vitae, 31) und als solches muss es in jeder Situation dargestellt, geschützt und gewürdigt werden“: Mit diesen Worten leitet Kardinal Kevin Farrell, Präfekt des zuständigen Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben, die Veröffentlichung der Arbeitshilfe „Das Leben ist immer ein Gut“. Prozesse für eine Pastoral des menschlichen Lebens (LEV 2025) ein, die an diesem Montag, 24. März, anlässlich der Feier des 30. Jahrestages der Enzyklika Evangelium vitae herausgegeben wurde.

Echte Seelsorge für das menschliche Leben

In der Einleitung zur Arbeitshilfe schreibt Kardinal Farrell weiter: „In einer Zeit schwerster Verletzungen der Würde des Menschen, in so vielen Ländern, die von Kriegen und jeder Art von Gewalt gequält werden (vor allem gegen Frauen, Kinder vor und nach der Geburt, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, alte Menschen, Arme, Migranten), ist es notwendig, einer echten Pastoral des menschlichen Lebens Gestalt zu geben, um in die Praxis umzusetzen, was auch in der jüngsten Erklärung Dignitas infinita des Dikasteriums für die Glaubenslehre in Nr. 1 bekräftigt wurde: „Eine unendliche Würde (Dignitas infinita), die unveräußerlich in ihrem Wesen begründet ist, kommt jeder menschlichen Person zu, unabhängig von allen Umständen und in welchem Zustand oder in welcher Situation sie sich auch immer befinden mag“. Das Leben eines jeden Mannes und einer jeden Frau muss daher stets geachtet, geschützt und verteidigt werden. Dieser Grundsatz, der schon allein durch die Vernunft erkennbar ist, muss in jedem Land, in jedem Dorf, in jedem Haus verwirklicht werden“.

Förderung der Würde eines jeden Menschen

Die Arbeitshilfe ist das Ergebnis eines ständigen Dialogs mit den Bischöfen: „Die Hauptempfänger dieses pastoralen Schreibens sind die Bischöfe, die bei ihren häufigen Ad-Limina-Besuchen beim Heiligen Stuhl immer wieder die Dringlichkeit des Einsatzes für den Schutz und die Förderung des Lebens und der Würde jeder menschlichen Person betont haben“, so Dario Gervasi, stellvertretender Sekretär des Dikasteriums für Laien, Familie und Leben. In einem Webinar, das das Dikasterium 2024 mit den Leitern der Familien- und Lebensbüros der Bischofskonferenzen in aller Welt organisiert hat, wurde ein gemeinsamer Entwicklungsprozess der Pastoral für das menschliche Leben vor dem Hintergrund der jüngsten Impulse des Dokuments Dignitas infinita begonnen.

Ein Weg in jeder Diözese

Im Dienst dieses Prozesses ist die Arbeitshilfe ein Vorschlag, der auch Anregungen gibt, wie die synodale Methode der Unterscheidung im Geist in Bezug auf die vielen Fragen, die mit dem menschlichen Leben zusammenhängen, angewandt werden kann und wie man es in den verschiedenen geographischen und kulturellen Kontexten verteidigen, bewahren und fördern kann. „In einem gemeinsamen Dialog“, so Gervasi weiter, „wollen wir den Weg jeder Diözese unterstützen, damit sie die notwendigen Mittel für eine wirksamere Ausbildung der Laien investieren und das Bewusstsein der neuen Generationen für den Wert des menschlichen Lebens stärken kann.“

Eine deutsche Übersetzung des Dokumentes liegt derzeit noch nicht vor. Es wurde am Montag in drei Sprachen auf der Webseite des Dikasteriums veröffentlicht, weitere werden in Kürze folgen, hieß es dort.