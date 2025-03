Vatikan: Kooperation mit Airbnb

Heilig-Jahr-Pilger am Vatikan (vincenzo livieri)

Der Vatikan geht nach Angaben der katholischen Nachrichtenagentur sir eine Kooperation mit dem Internetanbieter Airbnb ein.

Lesen Sie auch 20/03/2025 Rom: Drei leuchtende Heilige in Santa Maria dell'Anima Lichtinstallationen von Philipp Schönborn zu drei klassischen Heiligen deutscher Sprache sind ab sofort in der deutschsprachigen Kirche Santa Maria dell'Anima in Rom zu sehen. Der ...

Dadurch soll während des Heiligen Jahres die Bereitstellung von Unterkünften in Vororten von Rom gefördert werden. Eine solche Aktion könnte das historische Zentrum der Stadt ein wenig entlasten. Angesichts des „giubileo“, des vom Papst ausgerufenen Heiligen Jahres 2025, sind Unterkünfte in der Ewigen Stadt rar und teuer.

Das historische Zentrum von Rom entlasten

Vatikan-Erzbischof Rino Fisichella und Valentina Reino von Airbnb Italien kündigten außerdem an, gemeinsam für weniger bekannte Orte oder Wege von religiösem oder kulturellem Interesse werben zu wollen. Dabei sei an einen digitalen Reiseführer und an eine Email-Kampagne gedacht.

(sir – sk)