Parolin feiert mit Botschaftern Messe für kranken Papst

Kardinal Parolin hat mit Diplomaten eine Messe für den erkrankten Papst Franziskus gefeiert.

In der Paulinischen Kapelle des Apostolischen Palastes beteten die Botschafter und Botschafterinnen beim Heiligen Stuhl zusammen mit dem Kardinalstaatssekretär um eine baldige Genesung des Kirchenoberhaupts. Parolin ist der engste Mitarbeiter von Franziskus und gehört zu den wenigen Personen, die ihn seit seiner Einlieferung in die Gemelli-Klinik vor genau einem Monat dort besucht haben. Ein weiterer Anlass zu der Messfeier war das zwölfte Pontifikatsjubiläum von Franziskus an diesem Donnerstag.

„Wir beten darum, dass der Heilige Vater gesund wird und bald wieder unter uns sein kann“, sagte Parolin in seiner Predigt. Das Gebet möge „voller Kraft zum Geber alles Guten aufsteigen“. Ansonsten galt seine Betrachtung dem zuvor vorgetragenen Evangelium; er rief zu einer „Abrüstung der Sprache“ und zu stärkerer Bereitschaft zur Versöhnung auf.

Für eine Abrüstung der Sprache und des Herzens

„Die Kriege, die in der Welt ausbrechen und die wir zu lösen versuchen, werden nicht auf den Schlachtfeldern geboren, sondern in den Herzen der Menschen, aus den Gefühlen des Hasses und der Feindseligkeit, die wir anderen gegenüber hegen. Die Hand wird durch das Herz und den Mund bewaffnet. Um den Frieden zu suchen, müssen wir die Sprache entwaffnen, denn dort beginnt der Krieg, wie der Herr uns erinnert.“

Das Gemelli ist eine Messe wert: Radio Vatikan berichtet

Unter den Fresken des Michelangelo

Die Messe war auf Anregung einiger beim Heiligen Stuhl akkreditierter Diplomaten organisiert worden. Zum Abschluss der Messfeier dankte der Kardinal ihnen besonders und bat die Anwesenden darum, „weiter auch persönlich für den Papst zu beten“. Zu den Konzelebranten an diesem Freitag gehörte auch der britische Kurien-Erzbischof Richard Paul Gallagher. Er ist als Substitut im Staatssekretariat für die Beziehungen zu Staaten und internationalen Organismen zuständig.

Die Paulinische Kapelle ist im Apostolischen Palast nur durch einen Saal von der ungleich größeren Sixtinischen Kapelle getrennt. Wie die „Sixtina“ ist auch die „Paolina“ teilweise mit Fresken des Michelangelo geschmückt; sie stellen die Bekehrung des Paulus und das Martyrium des Petrus dar. In früheren Jahrhunderten haben in der Paulinischen Kapelle häufig Papstwahlen stattgefunden.

Vatikan unterhält volle diplomatische Beziehungen zu 184 Staaten

Der Heilige Stuhl unterhält volle diplomatische Beziehungen zu 184 Staaten weltweit (Stand: 9.1.2025). Hinzukommen die Europäische Union und der Souveräne Malteserorden. Neunzig Botschafterinnen bzw. Botschafter beim Heiligen Stuhl residieren in Rom, einschließlich EU und Malteser. Hinzu kommen diplomatische Vertretungen der Arabischen Liga, der Internationalen Migrationsorganisation und des UNO-Flüchtlingskommissariats beim Heiligen Stuhl.

(vatican news – sk)