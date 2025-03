Semeraro: Bitte um den Beistand Mariens

Auch am Abend des Aschermittwoch wurde auf dem Petersplatz für die Genesung von Papst Franziskus gebetet. Geleitet hat die Andacht der Präfekt des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, Kardinal Marcello Semeraro.

„Brüder und Schwestern, Pilger der Hoffnung, an diesem Beginn der Fastenzeit versammeln wir uns zum Gebet, um den Rosenkranz zu beten und die Geheimnisse des Lebens Jesu mit dem Blick der seligen Jungfrau Maria zu betrachten. Lasst uns gemeinsam mit der ganzen Kirche für die Gesundheit von Papst Franziskus beten. Die Jungfrau Maria, Salus Populi Romani, stehe ihm in dieser Zeit bei“.



Mit dieser Bitte um den Beistand Mariens hat Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, am Mittwochabend die Andacht in Rom eingeläutet. Seit dem 24. Februar finden sich jeden Tag um 21 Uhr neben zahlreichen Gläubigen auch Kardinäle, Bischöfe und Mitglieder der Römischen Kurie auf dem Petersplatz ein, um für die Genesung von Papst Franziskus zu beten, der seit dem 14. Februar im Gemelli-Krankenhaus liegt.

Das Rosenkranzgebet auf dem Petersplatz, bei dem die schmerzhaften Geheimnisse meditiert wurden



Nach der Meditation der freudenreichen Geheimnisse, dem Salve Regina und der Lauretanischen Litanei lud der Kardinal die Anwesenden ein, Maria zu bitten, uns „von den Übeln zu erlösen, die uns jetzt bedrücken“, und uns „einer Freude ohne Ende“ zuzuführen. Zum Ausklang der Andacht wurde der gregorianische Gesang „Oremus pro Pontifice” angestimmt: ein altes Gebet für den Papst, „auf dass ihn der Herr behüte und sein Leben erhalte, ihn gesegnet sein lasse auf Erden.“

Die Andacht auf dem Petersplatz

Salus Popoli Romani

Vor und nach jeder Auslandsreise pflegt Franziskus die Basilika Santa Maria Maggiore aufzusuchen, um vor der berühmtesten Marienikone der Stadt, der „Salus Populi Romani“ (Heil des römischen Volkes), zu beten. Schon als Erzbischof von Buenos Aires kam er hierher, wenn er auf Rombesuch war, und als Papst betete er zum ersten Mal am Tag nach seiner Wahl hier, am 14. März 2013, um sein Pontifikat unter den Schutz der Beschützerin Roms zu stellen.

Seit dem 24. Februar wird auf dem Petersplatz jeden Abend für die Gesundheit von Papst Franziskus gebetet

