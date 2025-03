Papst: Ernennungen für Belarus und Rota Romana

Zwei Ernennungen durch Papst Franziskus gab der Vatikan an diesem Dienstagmittag bekannt: einen neuen Nuntius für Belarus und einen neuen Verteidiger am Gericht der Römischen Rota.

Den italienischen Priester Ignazio Ceffalia ernannte Franziskus zum Apostolischen Nuntius in Belarus. Den bisherigen Nuntiaturrat erhob Franziskus zugleich zum Erzbischof und wies ihm den Titularstuhl von Fiorentino zu.

Erzbischof Ceffalia wurde am 28. April 1975 in Palermo geboren, am 6. August 2003 zum Priester geweiht und in der Eparchie von „Piana degli Albanesi“ inkardiniert. Der studierte Kirchenrechtler trat am 1. Juli 2006 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls und arbeitete seitdem an der Apostolischen Nuntiatur in Ecuador, in Thailand, an der Ständigen Vertretung beim Europarat in Straßburg, in der Abteilung für Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen des Staatssekretariats und zuletzt in Venezuela. Er spricht Albanisch, Französisch, Englisch und Spanisch.

Wie an diesem Dienstag weiter bekannt wurde, ernannte der Papst den italienischen Priester Francesco Ibba, der bisher als stellvertretender Bandverteidiger am Gericht der Römischen Rota wirkte, zum Verteidiger des Ehebands. Ein solcher Verteidiger (defensor vinculi) tritt nach katholischem Kirchenrecht bei Eheprozessen und Weihenichtigkeitssachen als „Verteidiger“ oder „Hüter“ des beklagten Ehe- beziehungsweise Weihebandes auf.

(vatican news – pr)