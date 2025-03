Filipino wird Papstbotschafter bei der EU

Ein Vatikandiplomat von den Philippinen wird neuer Botschafter (Nuntius) des Papstes bei der Europäischen Union.

Papst Franziskus ernannte an diesem Samstag Erzbischof Bernardito Auza, bisher Nuntius in Spanien und Andorra, zu seinem diplomatischen Vertreter bei der EU in Brüssel. Auza wird in diesem Amt Nachfolger des im August verstorbenen irischen Erzbischofs Noël Treanor.

Bernardito Auza gehört zu den erfahrensten Diplomaten im Dienst des Heiligen Stuhls. Von 2014 bis 2019 war er Nuntius und Ständiger Beobachter des Heiligen Stuhls bei den UNO-Institutionen in New York. Dabei vertrat er den Vatikan bei Verhandlungen über wichtige internationale Dokumente, etwa das Pariser Klima-Abkommen.

(vatican news – sk)