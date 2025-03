Heilige Messe auf dem Petersplatz (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Kardinal Czerny vertritt Papst bei Heiligjahr-Messe am Sonntag

Zum Jubiläum der Ehrenamtlichen an diesem Wochenende wird Kurienkardinal Michael Czerny den erkrankten Papst Franziskus bei der Sonntagsmesse vertreten. Das gab das Dikasterium für die Evangelisierung an diesem Mittwoch per Aussendung bekannt.

Der kanadische Jesuitenkardinal Czerny, Präfekt des Dikasteriums für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung, werde bei der Eucharistiefeier auf dem Petersplatz die von Papst Franziskus für dieses Ereignis vorgesehene Predigt halten. Für die Teilnahme an der Messe sind keine Eintrittskarten erforderlich. Jubiläum der Ehrenamtlichen Am Samstag und Sonntag findet mit dem Jubiläum der Ehrenamtlichen das fünfte der großen Heilig-Jahr-Events in Rom statt. Der Vatikan erwartet laut Mitteilung an die 25.000 Pilger und Pilgerinnen aus mehr als 100 Ländern. Die meisten von ihnen, an die 15.000, kommen aus Italien, alleine 5.000 von den Misericordie-Gruppen. Darüber hinaus werden Ehrenamtliche aus den Vereinigten Staaten, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Kolumbien und Indien erwartet. Programm an verschiedenen Orten in Rom Am Samstag haben alle die Gelegenheit, im Rahmen des Jubiläums zur Heiligen Pforte des Petersdoms zu pilgern und in den Jubiläumskirchen das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Auf verschiedenen Plätzen der Ewigen Stadt werden große Freiwilligendienste ihre Arbeit präsentieren. (vatican news – gs)