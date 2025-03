Heiliges Jahr für Missionare der Barmherzigkeit mit Papst-Grußwort

Vom 28. bis zum 30. März findet im Vatikan die 6. große Sonder-Veranstaltung zum Heiligen Jahr statt: Das Jubiläum für Missionare der Barmherzigkeit. Mehr als 500 von ihnen aus der ganzen Welt in Begleitung von Familienangehörigen und Mitarbeitern werden erwartet.

Vatican News

Deutschland, Italien, die Vereinigten Staaten, Polen, Brasilien, Spanien, Frankreich, Mexiko, die Slowakei, die Philippinen, Bangladesch, die Ukraine, Kolumbien, Indien: Das sind die Länder, aus denen die etwa 500 Missionare der Barmherzigkeit kommen, die von diesem Freitag (28.3) bis Sonntag (30.3.) ihr Jubiläum begehen. Papst Franziskus, der nach einem etwa einmonatigen Krankenhausaufenthalt im Gemelli-Krankenhaus in die Casa Santa Marta zurückgekehrt ist, wird nicht anwesend sein können, aber eine eigene schriftliche Botschaft übermitteln.

Die Zahl der Missionare der Barmherzigkeit, deren besonderer Dienst vom Papst anlässlich des Außerordentlichen Heiligen Jahres der Barmherzigkeit 2015 eingeführt wurde, nimmt ständig zu. Heute gibt es weltweit 1258 solcher Priester. Die Missionare, „ein Zeichen der mütterlichen Sorge der Kirche für das Volk Gottes“ (Misericordiae Vultus, Nr. 18), sind ermächtigt, auch Sünden zu vergeben, die dem Apostolischen Stuhl vorbehalten sind.

Das Programm

Los gehen die Sonderveranstaltungen zum Heiligen Jahr am Freitag um 10 Uhr mit einem Gebet in der vatikanischen Audienzhalle, das das vierte Welttreffen der Missionare eröffnet. Die Veranstaltung, die vom Dikasterium für Evangelisierung organisiert wird und alle zwei Jahre stattfindet, hat das zentrale Thema „Vergebung als Quelle der Hoffnung“ und ist in zwei Fortbildungseinheiten unterteilt. Die erste Sitzung, die theologischer Natur ist, wird um 10.30 Uhr von Erzbischof Rino Fisichella, Pro-Präfekt des Dikasteriums für Evangelisierung, eingeleitet, während in der zweiten Sitzung, die um 12 Uhr beginnt, den Teilnehmern einige Leitlinien für ihre Seelsorge angeboten werden.

24 Stunden für den Herrn

Das Treffen wird um 16.00 Uhr mit einer Bußfeier anlässlich der „24 Stunden für den Herrn“ in der Basilika Sant'Andrea della Valle fortgesetzt. Die Fastenzeit-Initiative des Gebets und der Versöhnung, die auch 2013 von Franziskus gewünscht wurde, wird ebenfalls in allen Diözesen der Welt am Vorabend des vierten Fastensonntags zwischen Freitag und Samstag gefeiert. Für das Jubiläumsjahr hat der Papst ein besonders vielsagendes Motto gewählt: „Ihr seid meine Hoffnung" (Ps 71,5). Ziel der Veranstaltung ist es, das Sakrament der Versöhnung wieder in den Mittelpunkt des pastoralen Lebens der Kirche zu stellen.

Samstag: Rosenkranz, eine Messe und ein Konzert

Am Samstag, 29. März, haben die Missionare die Gelegenheit, zwischen 9.00 und 11.00 Uhr ihre Wallfahrt zur Heiligen Pforte des Petersdoms zu absolvieren. Anschließend versammeln sie sich zum Rosenkranzgebet an der Lourdes-Grotte in den Vatikanischen Gärten. Die Jubiläumsveranstaltung endet am Sonntag, den 30. März, mit der Feier der Heiligen Messe in der Basilika Sant'Andrea della Valle um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Erzbischof Fisichella.

Am Sonntagnachmittag findet schließlich das fünfte der Konzerte des Heiligen Jahres im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Il Giubileo è cultura“ für die Missionare und alle, die daran teilnehmen möchten, statt: das kostenlose Sinfoniekonzert „Missa Papae Francisci“ zum Gedenken an Ennio Morricone, aufgeführt vom Orchester Roma Sinfonietta, zusammen mit dem Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano und dem Chor „Claudio Casini“ der Universität Rom Tor Vergata. Die Aufführung unter der Leitung von Gabriele Bonolis findet um 16.00 Uhr in der Kirche der Heiligen Ambrogio und Carlo al Corso statt.