Radio-Akademie im April: Carlo Acutis – Ein Heiliger unserer Zeit

Der Italiener Carlo Acutis, der als Teenager an Blutkrebs starb, wird am 27. April 2025 - im Heiligen Jahr - heilig gesprochen. In der Radio Akademie „Carlo Acutis – Ein Heiliger unserer Zeit" von Stefanie Stahlhofen begeben wir uns diesen Monat auf die Spuren des neuen Heiligen.

Vorschau: Unsere nächsten Radio-Akademien Teil 1, Sonntag 6.4. 2025, stellt uns Carlo Acutis genauer vor. Für Teil 2, Sonntag 13.4.2025, begeben wir uns nach Assisi und vertiefen Carlos Beziehung zu dem umbrischen Wallfahrsort. Teil 3 senden wir ausnahmsweise nicht sonntags, sondern am Ostermontag - am 20.4.2025. Diese Folge geht auf Papst Franziskus und Carlo Acutis ein. Die letzte Folge der Radio-Akademie, Folge 4 senden wir am Sonntag, 27.4.2025 - dem Tag der Heiligsprechung von Carlo Acutis - der Fokus der Sendung liegt auf der Bedeutung des neuen Heiligen und seiner Heiligsprechung im Heiligen Jahr 2025. Alles auf CD Falls Sie alle Folgen der Radioakademie „Carlo Acutis – Ein Heiliger unsrer Zeit" von Stefanie Stahlhofen in Ruhe nachhören möchten: Wir schicken Ihnen gerne nach Ausstrahlung aller Folgen eine CD mit der ganzen Serie zu. Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de – unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.