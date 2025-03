Polnischer Staatschef im Vatikan

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat an diesem Freitag den Vatikan besucht. Dabei wurde er von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin empfangen.

An dem Gespräch im Staatssekretariat nahm auch der polnische Geistliche Mirosław Wachowski teil. Er ist „Untersekretär“ für die Beziehungen des Heiligen Stuhls zu den Staaten. Wachowskis Vorgesetzter, der vatikanische Außenbeauftragte Richard Paul Gallagher, fehlte allerdings bei der Begegnung. Der britische Kurienerzbischof hält sich derzeit zu einem Besuch in Ungarn auf.

Ein Vatikanstatement sprach von „herzlichen Gesprächen“, die kurz vor dem 20. Todestag des hl. Papstes Johannes Paul II. (1978-2005) stattgefunden hätten. Der polnische Papst hat weiland seiner Heimat beim Übergang vom kommunistischen Regime zur Demokratie sowie zur Aufnahme in die EU beigestanden. Das Statement erinnert auch an das 1000-Jahr-Jubiläum des ersten polnischen Königs Bolesław Chrobry.

Thema: Ukraine-Krieg und europäische Sicherheit

Zum Inhalt der Unterredungen macht das Vatikanstatement wie üblich nur dürre Angaben. Es spricht von „aktuellen internationalen Fragen“ und nennt besonders den Krieg in der Ukraine sowie „Sicherheit und Frieden in Europa“. Der Vatikan steht einer Wiederaufrüstung in Europa skeptisch gegenüber, während Polen schon jetzt über eine der stärksten Armeen in der EU verfügt und angesichts der russischen Bedrohung seit langem eine stärkere Bewaffnung in Europa fordert.

Andrzej Duda ist seit 2015 polnischer Staatschef. Ins Amt brachte ihn die damalige rechte PiS-Regierung. Gegenüber der neuen, liberalen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk tritt Duda nicht selten bremsend in Erscheinung. Vor einem Jahr verweigerte er seine Unterschrift unter ein Gesetz, das die sogenannte „Pille danach“ einfacher zugänglich machen sollte.

Papst Franziskus empfing Duda nicht. Der Papst erholt sich noch im Vatikan von einer schweren Atemwegserkrankung und hat alle Audienzen und öffentlichen Auftritte bis auf weiteres abgesagt.

(vatican news – sk)