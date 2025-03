Samstagabend auf dem Petersplatz: Kardinal Michael Czerny leitet den Rosenkranz für die Genesung von Papst Franziskus (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Abendlicher Rosenkranz für Papst Franziskus in neuer Form

17 Uhr statt 21 Uhr: Das allabendliche Rosenkranzgebet für die Gesundheit von Papst Franziskus wird in den kommenden Tagen um vier Stunden vorgezogen und auch in seiner Form verändert. Das gab der vatikanische Pressesaal an diesem Sonntag bekannt.

Lesen Sie auch 09/03/2025 Papst vom Krankenhaus: „Beten wir gemeinsam um Frieden“ Papst Franziskus hat sich auch an diesem Sonntag mit einem schriftlichen Angelusgebet zu Wort gemeldet. Dabei rief er zum gemeinsamen Gebet für Frieden auf und äußerte seine Sorge ... Demnach findet die Andacht ab Montag in Verbindung mit den Exerzitien der Römischen Kurie am Ende der Vesper und Meditation um 17 Uhr in der päpstlichen Audienzhalle statt. Nicht zur Kurie gehörende Gläubige, die mitbeten möchten, können dies vom Petersplatz aus tun, wo der Rosenkranz aus der Audienzhalle live auf Großbildschirmen übertragen wird. Auch über die Webseite von Vatican News läuft die Andacht, wie der Pressesaal mitteilte. Am Ende der Fastenexerzitien für die Kurie am Freitag, den 14. März, soll das gemeinsame Gebet „in einer erneuerten Form wieder aufgenommen“ werden, hieß es weiter. Bisher fand der Rosenkranz für die Genesung von Papst Franziskus unter Leitung wechselnder Kardinäle auf dem Petersplatz statt, jeden Abend seit 24. Februar kamen mehrere Tausend Gläubige, um mitzubeten. An diesem Sonntagabend wird Kardinal José Tolentino de Mendonça, Präfekt des Dikasteriums für die Kultur und die Bildung, die Gebetsandacht zum letzten Mal in gewohnter Form um 21 Uhr auf dem Petersplatz leiten. Am Samstagabend vermeldete die Gemelli-Klinik eine leichter Besserung bei der Gesundheit von Papst Franziskus, der seit 14. Februar mit einer schweren Atemwegsinfektion behandelt wird. Am Sonntagabend ist kein neues medizinisches Bulletin geplant, da das klinische Bild stabil ist. (vatican news – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.