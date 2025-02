Weltsynode: Treffen der Koordinatoren der 10 Studiengruppen

Die Themen der Weltsynode werden weiter vertieft: An diesem Dienstag trafen sich im Vatikan die Delegierten der zehn von Papst Franziskus eingesetzten Studiengruppen zu einem Austausch. Das gab das Synodensekretariat bekannt. Auftakt des Treffens war ein Gebet für die Genesung von Papst Franziskus, der sich mit einer schweren Atemwegsinfektion in der Gemelli-Klinik aufhält.

Lesen Sie auch 25/11/2024 Synode: „Schlussdokument ist Teil des Lehramts“ Das Aufsehen war groß, als Franziskus Ende Oktober ankündigte, er werde kein Apostolisches Schreiben verfassen, um Schlussfolgerungen aus der katholischen Weltsynode zu ziehen. Nun ...

Franziskus hatte die zehn Studiengruppen nach der ersten Sitzung der XVI. ordentlichen Generalversammlung der Synode ins Leben gerufen und ihnen Themen zugewiesen, die er zugleich aus der Debatte der Synode herausnahm. Eines davon ist das Thema der kirchlichen Ämter und damit des möglichen Zugangs von Frauen zum Diakonat.

Der Reihe nach stellte jeder Koordinator bei dem Treffen im Vatikan die bisherige Arbeit seiner Gruppe vor. Dabei ging es nach Vatikan-Angaben auch um die angewandte Methode, die beteiligten Personen und Organisationen, den Zeitplan für den Schlussbericht der Gruppe, die aufgetretenen Schwierigkeiten und die offenen Fragen. Der anschließende Austausch sei besonders für jene Studiengruppen hilfreich gewesen, die sich mit fachübergreifenden Themen beschäftigt hätten, zitiert die Aussendung Pater Giacomo Costa SJ, Konsultor des Generalsekretariats.

Die Studiengruppen können in Zukunft auch den Rat einer kirchenrechtlichen Kommission in Anspruch nehmen, hieß es in der Aussendung weiter. Kardinal Mario Grech, Generalsekretär der Bischofssynode, erinnerte die Koordinatoren daran, externe Eingaben zu berücksichtigen, die noch bis zum 31. März 2025 an das Generalsekretariat der Synode gerichtet werden können. Auch die dafür vorgesehene Mailadresse geht aus der Asssendung hervor: synodus@synod.va. Die neuen Beiträge würden rechtzeitig an die Sekretäre der betroffenen Gruppen weitergeleitet, hieß es.

Lesen Sie auch 26/10/2024 Synode beschließt: „Frauendiakonat weiter prüfen“ Der Vatikan hat am Samstagabend das Schlussdokument der Weltsynode veröffentlicht, das auf Anordnung von Franziskus hin sofort in Kraft tritt. Es ist das erste Mal, dass ein Papst ...

Bei der ersten Weltsynodensitzung zum Thema Synodalität im Oktober 2024 waren eine Reihe relevanter Fragen zum Leben und zur Sendung der Kirche in synodaler Perspektive aufgetaucht, die eine Behandlung auf der Ebene der Gesamtkirche und eine eingehende Untersuchung erfordern. Franziskus richtete daraufhin im März 2024 mit einem Dekret über die Zusammenarbeit zwischen den Dikasterien der Römischen Kurie und dem Generalsekretariat der Synode die zehn Studiengruppen ein. Den Generalsekretär der Synode, Kardinal Mario Grech, bat er zugleich in einem Brief, die Arbeit der Studiengruppen „nach einer authentisch synodalen Methode“ zu gewährleisten.

(vatican news – gs)