Jetzt offiziell: Erstmals Frau an der Spitze des Vatikanstaats

Papst Franziskus hat Schwester Raffaella Petrini zur neuen Präsidentin der Päpstlichen Kommission für den Staat der Vatikanstadt sowie zur Präsidentin des Governatorats ernannt. Die Ernennung, die ab dem 1. März 2025 in Kraft tritt, gab das Presseamt des Heiligen Stuhls an diesem Samstag bekannt.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Schwester Petrini war bisher als Generalsekretärin des Governatorats tätig und wird nun als erste Frau überhaupt die Leitung der vatikanischen Verwaltung übernehmen. Bereits vor wenigen Wochen hatte Papst Franziskus in einem Fernsehinterview angekündigt, dass eine Frau an die Spitze des Governatorats berufen werde – nun hat der Vatikan diese Personalentscheidung offiziell bestätigt.

Schwester Raffaella Petrini wird ab dem 1. März 2025 die Nachfolge von Kardinal Fernando Vérgez Alzaga als Präsidentin des Governatorats des Staates der Vatikanstadt antreten. Kardinal Vérgez Alzaga, der diesen Posten seit 2021 innehatte, tritt mit Erreichen seines 80. Lebensjahres in den Ruhestand.

Hintergrund

Mit der Ernennung der 54-jährigen Franziskanerin setzt Franziskus seine Pläne zur Stärkung der Rolle von Frauen in der Kirche fort. Petrini, die der Kongregation der Franziskanerinnen der Eucharistie angehört, hat in Politikwissenschaft promoviert und war seit 2021 als erste Frau überhaupt in der Position der Generalsekretärin des Governatorats tätig. Ihre bisherigen Aufgaben umfassten die Verwaltung der Vatikanstadt, einschließlich der Infrastruktur, der Museen und der Sicherheit.

Die Päpstliche Kommission für den Staat der Vatikanstadt ist das höchste Verwaltungsorgan des kleinsten Staates der Welt. In ihrer neuen Rolle wird Schwester Petrini für die gesamte Organisation und Verwaltung des Vatikanstaats verantwortlich sein. Bereits in den vergangenen Jahren hatte er vermehrt Frauen in Führungspositionen innerhalb der Kurie berufen.

