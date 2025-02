Vatikan: Papst gibt Motto für Welttag der Großeltern bekannt

Der katholische Welttag der Großeltern und alten Menschen, dieses Jahr am Sonntag, 27. Juli, steht unter dem Motto „Selig, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben“. Papst Franziskus lade alle dazu ein, die Bedeutung älterer Menschen in Familie und Gesellschaft neu zu würdigen, teilte der Vatikan weiter an diesem Dienstag mit.

Mario Galgano – Vatikanstadt

Das Motto, inspiriert aus dem Buch Sirach (Sir 14,2), unterstreicht die Seligkeit der alten Menschen und verweist auf die Hoffnung auf den Herrn als Weg zu einem christlichen und versöhnten Alter. Im Heiligen Jahr 2025 solle dieser von Papst Franziskus im Jahr 2021 ins Leben gerufene Tag eine besondere Gelegenheit sein, um über den unschätzbaren Wert der älteren Generation in Kirche und Gesellschaft nachzudenken, heißt es in einer Mitteilung des Dikasteriums für Laien, Familie und Leben.

Die vatikanische Einrichtung erneuert die Einladung des Papstes an alle Gläubigen, diesen Tag in jeder Diözese bewusst zu begehen. Die Feierlichkeiten am Sonntag, dem 27. Juli, sollen insbesondere den Großeltern und älteren Menschen gewidmet sein. Dabei werden Besuche und Begegnungen zwischen den Generationen ausdrücklich gefördert.

„Alte Menschen sind das lebendige Gedächtnis unserer Gesellschaft, ihre Geschichte darf nicht vergessen werden“

Papst Franziskus hebt immer wieder die Bedeutung des Dialogs zwischen Jung und Alt hervor. Großeltern und ältere Menschen seien ein kostbares Geschenk, das es zu bewahren und wertzuschätzen gelte. Sie trügen durch ihre Erfahrungen, ihre Weisheit und ihre gelebten Glaubenszeugnisse wesentlich zur Gemeinschaft bei. „Die alten Menschen sind das lebendige Gedächtnis unserer Gesellschaft, ihre Geschichte darf nicht vergessen werden“, betont das katholische Kirchenoberhaupt.

In einer Zeit, in der viele ältere Menschen unter Einsamkeit leiden, ruft die katholische Kirche auch dazu auf, konkrete Zeichen der Nähe und Fürsorge zu setzen. Gläubige weltweit werden ermutigt, ältere Menschen zu besuchen, sie in die Gemeinschaft einzubeziehen und ihre Geschichten anzuhören. Der Welttag der Großeltern und alten Menschen soll so zu einem sichtbaren Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit werden.

