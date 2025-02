Papst-Gesundheitsupdate: Ruhige Nacht, Behandlung wird fortgesetzt

Der Papst habe „eine ruhige Nacht verbracht" und gut geschlafen. Am Sonntagmorgen habe das katholische Kirchenoberhaupt wie üblich Zeitungen gelesen und gefrühstückt. „Die Behandlung wird fortgesetzt." Das hat Vatikan-Sprecher Matteo Bruni diesen Sonntag im Gespräch mit den beim Vatikan-akkreditierten Journalisten zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus gesagt.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Das katholische Kirchenoberhaupt war am Freitag aufgrund einer Bronchitis in die römische Gemelli-Klinik gekommen. Sein Angelus-Gebet diesen Sonntag hielt der 88-jährige auf Anraten der Ärzte nicht. Er ließ aber vom Vatikan einen Text verbreiten, in dem er allen für den Beistand und die Gebete dankte; sowie dem medizinischen Personal für die Fürsorge. Die Sonder-Audienz zum Heiligen Jahr der Kunst- und Kulturschaffenden am Samstag und ein für Montag geplantes Treffen des Papstes mit internationalen Kino-Größen bei der römischen Filmzentrale Cineccità hatten aufgrund der Erkrankung abgesagt werden müssen. Bei der Heilig-Jahr-Messe für die Künstler hatte der Papst diesen Sonntag auch nicht dabei sein können. Franziskus wurde von Kurienkardinal José Tolentino de Mendonça vertreten. Von 15.-18. Februar findet in Rom die dritte Großveranstaltung des Heiligen Jahrs 2025 statt: Die Heilig-Jahr-Feier der Künstler und Kulturschaffenden.

(vatican news - sst)