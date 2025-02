Franziskus 2023 bei einem Treffen mit Kunstschaffenden in der Sixtinischen Kapelle (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst bestätigt Teilnahme an Künstler-Messe

Trotz seiner Bronchitis wird Franziskus an den Heilig-Jahr-Feiern von Kunstschaffenden am Sonntag und Montag teilnehmen. Das wurde an diesem Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Vatikan bestätigt.

So wird der Papst der Sonntagsmesse mit den Kunstschaffenden am Sonntag vorstehen und direkt im Anschluss im Petersdom auch den „Engel des Herrn" beten. Bestätigt ist auch sein Besuch in den legendären römischen Filmstudios von Cinecittà am Montag – eine Premiere für einen Papst. „Wenn das Wetter mitspielt, wird die Hauptveranstaltung am Open-Air-Set der Serie ‚Roma Antica' stattfinden", kündigte Kardinal José Tolentino de Mendonca an. Der Portugiese leitet das vatikanische Dikasterium für Kultur. Tim Burton ist vor allem für seine Horrorfilme bekannt Vom Horror-Regisseur bis zum Bond-Girl Vor der Presse verriet Tolentino auch einige prominente Namen, die beim „Giubileo degli Artisti" dabeisein werden: US-Regisseur Tim Burton (Alice im Wunderland), der italienische Regisseur Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), die italienischen Schauspieler Toni Servillo (La Grande Bellezza) und Monica Bellucci (007 - Spectre). Insgesamt haben sich über 10.000 Kunstschaffende aus über hundert Staaten angemeldet. Sonntagnacht wird es eine Sonderöffnung des Petersdoms geben, bei der die Kunstschaffenden durch die Heilige Pforte der Basilika einziehen können. (vatican news – sk)

