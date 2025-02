Israel, Palästina, USA: Junge Menschen im Einsatz für den Frieden

Die Dialog-Initiative im Zeichen von Toleranz und gegenseitigem Verständnis fand vom 2. bis 5. Februar im Vatikan statt. Am Ende der Mittwochs-Generalaudienz konnten die 30 Teilnehmer des von der Päpstlichen Stiftung Scholas Occurrentes organisierten Events Papst Franziskus treffen.

Lesen Sie auch 19/01/2025 Israel/Gaza: Waffenstillstand mit Verzögerung begonnen Mit knapp drei Stunden Verspätung ist am Sonntag gegen 11:15 Uhr der vereinbarte Waffenstillstand im Gazastreifen in Kraft getreten. Israel habe von der Hamas die Liste der drei ...

„Wo ich aufgewachsen bin, hat man uns gesagt, dass wir nicht miteinander reden sollen. Es gibt da dieses große Phänomen der Entmenschlichung, und gerade deshalb ist es so wichtig, dass man lernt, miteinander zu reden und dem anderen zuzuhören“. Diese schmerzliche Erkenntnis stand am Anfang der Rede von Abigail Szor. Die junge Israelin ist eine der Teilnehmerinnen an "Meaning Meets Us", einer interreligiösen und interkulturellen Veranstaltung, bei der Muslime, Juden und Christen über die Bedeutung des Frieden-Stiftens nachdenken. Die Veranstaltung, die vom 2. bis 5. Februar 2025 im Vatikan stattfand, war eine Reaktion auf die Notwendigkeit, nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 Räume für den Dialog zu schaffen. Studenten der Hebräischen Universität Jerusalem haben das von der Päpstlichen Stiftung "Scholas Occurrentes" koordinierte Programm angestoßen, um die Verständigung zwischen jungen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu fördern.

Papst Franziskus mit den jungen Teilnehmern der Dialog-Initiative "Meaning meets us"

Das Treffen mit Papst Franziskus

Höhepunkt des Treffens war die Übergabe der Schlussbilanz der Studenten an Papst Franziskus am Ende der Mittwochs-Generalaudienz in der vatikanischen Audienzhalle. Bei dem kurzen Austausch überreichten die Jugendlichen dem Papst einen Brief und ein Sweatshirt, die er beide unterschrieben hat. In dem Brief berichten sie von den schwierigen Themen, mit denen sie sich in den vergangenen Tagen auseinandergesetzt haben und versichern, dass es ihnen nicht darum geht, einen Konsens zu finden, sondern zu lernen, einander zu verstehen.

Die Erfahrungsberichte der Teilnehmer

Bei ihren Gesprächen haben Israelis, Palästinenser und Amerikaner versucht, ihre gegenseitigen Differenzen zu überwinden, indem sie einen „komplexen Dialog“ führten und lernten, den Standpunkt des anderen zu verstehen.

„Ich bin gekommen, weil ich will, dass diese Zahlen aufhören“, sagt Abigail. Und was sie damit meint, ist die Zahl der Opfer in Gaza, die auf ihrem T-Shirt steht. „Ich will nicht, dass der Krieg weitergeht, ich will nicht, dass Geiseln sterben, ohne nach Hause zurückkehren zu können, und ich will nicht, dass noch mehr Blut in Gaza vergossen wird. Ich habe Freunde auf beiden Seiten, die mir sehr am Herzen liegen“, fügt sie hinzu. Für Isabel Gonzales, Studentin an der Universität Notre Dame, war die Gelegenheit, Papst Franziskus zu treffen, eine einzigartige Erfahrung. Nun möchte sie in ihr Land zurückkehren, um die Geschichten, die sie gehört hat und die Erfahrungen, die sie gemacht hat, weiterzugeben und so zu den Bemühungen um den Frieden beizutragen.

„Wir alle wollen in Frieden leben und glücklich sein“, sagt sie. „Ich bin eigentlich keine Christin, aber ich habe trotzdem die Heiligkeit, die Größe in diesem Raum gespürt. Die Rede von Papst Franziskus war sehr beeindruckend. Ich glaube, das hat jeder so empfunden, unabhängig von seiner Herkunft und seinem Glauben“, meint Maysan Madi, ein junger arabischer Palästinenser.

(vaticannews - skr)