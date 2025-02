Viele Initiativen zur Heilig-Jahr-Feier für Welt der Kultur angekündigt

Die Filmstudios von Cinecittà (Copyright (c) 2023 michelangeloop/Shutterstock. No use without permission.)

Gesichter von Gefangenen an einer Hausfassade nahe dem Vatikan, ein Manifest zur Weitergabe des kulturellen Kodex der Religionen und ein historischer Papstbesuch in den Studios von Cinecittà in Rom: Das sind nur einige der Initiativen, die das Dikasterium für Kultur und Bildung anlässlich der Heilig-Jahr-Veranstaltungen für Kulturschaffende, die vom 15. bis 18. Februar stattfinden, angekündigt hat.

Christine Seuss - Vatikanstadt

Demnach wird das Jubiläum der Künstler und der Welt der Kultur am Samstag, 15. Februar, mit einem internationalen Treffen unter dem Motto „Sharing Hope - Horizons for Cultural Heritage“ eröffnet, das in Zusammenarbeit mit den Vatikanischen Museen organisiert wird. Leiter einiger der renommiertesten Kunst- und Museumsinstitutionen der Welt werden zusammenkommen, um über neue Sprachen und Strategien für die Aufwertung und Weitergabe des religiösen und künstlerischen Erbes zu beraten. Ihr Dialog werde in der Verabschiedung eines „pädagogischen Manifests zur Weitergabe des kulturellen Kodex der Religionen“ gipfeln, geht aus der Mitteilung hervor.

Am selben Tag soll um 18 Uhr die Eröffnung eines eigens bereitgestellten Ausstellungsraums in der Via Conciliazione 5 stattfinden, an der Straße also, die die Pilger geradeaus von der Engelsburg zum Petersdom führt. Unter Leitung der Kuratorin Cristiana Perrella werden für das Jubeljahr 2025 Aufträge für zeitgenössische Kunstprojekte an internationale Künstler vergeben, die sich das ganze Jahr über mit dem Thema Hoffnung beschäftigen werden. Den Anfang machen die Porträts der Gefängnisgemeinschaft Regina Coeli: Sie wurden von der Künstlerin Yan Pei-Ming geschaffen und werden nicht nur im Ausstellungssaal zu besichtigen sein, sondern auch auf die Fassade des Gebäudes projiziert, in dem mehrere Vatikaneinrichtungen untergebracht sind.

Am Sonntag, 16. Februar, sind zwei Veranstaltungen geplant: um 10 Uhr die Eucharistiefeier im Petersdom, die allen offen steht, insbesondere denjenigen, die sich in Kunst und Kultur engagieren; ab 20 Uhr ist eine „Weiße Nacht“ im Petersdom vorgesehen, dafür bleibt die Kirche laut Ankündigung ausnahmsweise länger geöffnet, um einen besonderen Besuch und spirituelle Einkehr zu ermöglichen.

Erster Papstbesuch in römischen Filmstudios

Am Montag, 17. Februar, wird der Papst - erstmals für einen Pontifex - die Filmstudios von Cinecittà besuchen. Dort wird Franziskus eine Delegation von Künstlern und Kulturschaffenden treffen und eine Ansprache halten. Die Initiative wird in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultur der Italienischen Republik und Cinecittà Luce SpA durchgeführt.

Doch auch weitere spezifische Veranstaltungen sind geplant, so etwa Überlegungen zur Zukunft des kulturellen Erbes beim Treffen „Artisans of Hope“, das den Vertretern der katholischen Kulturzentren und der internationalen Organisationen, die sich für die Förderung der Kultur einsetzen, vorbehalten ist. Besonderes Augenmerk wird im Rahmen der Veranstaltungen auf zeitgenössische Kunstformen wie visuelle Poesie gelegt. Zu diesem Thema wird durch Kuratorin Raffaella Perna eine eigene Ausstellung unter dem Titel Global Visual Poetry organisiert, die am Sitz des Dikasteriums für Kultur und Bildung zu sehen ist.

Gemeinsames Durchschreiten der Heiligen Pforte

An den Tagen des ihnen gewidmeten Jubiläums der Künstler und der Welt der Kultur sind die Teilnehmer auch eingeladen, gemeinsam die Heilige Pforte zu durchreiten. Kunst und Kultur sollen als privilegierte Instrumente zur Förderung von Dialog, Integration und Hoffnung erfasst werden; während die Feier von Schönheit und Kreativität eine Gelegenheit zum Nachdenken bieten und breite Anziehungskraft ausüben soll, geht aus der Vatikanankündigung weiter hervor. Ziel sei es, dass „individuelle Bestrebungen und Suchen wieder mit kollektiven Bestrebungen verbunden werden und am Aufbau einer gerechteren Gesellschaft mitwirken“.

Weitere Infos folgen

Am Mittwoch vor den Feiern, also am 12. Februar 2025, sollen bei einer Pressekonferenz um 12 Uhr weitere Einzelheiten der Veranstaltungen erläutert werden. Mit dabei sein werden der Präfekt des zuständigen Dikasteriums für Kultur und Bildung, Kardinal José Tolentino de Mendonça; die italienische Untersekretärin des Kulturministeriums Lucia Borgonzoni, die im Justizministerium für Haftanstalten zuständige Verwaltungsdirektorin Lina Di Domenico, Museumsdirektorin Barbara Jatta und die Kuratorinnen der beiden Schlüsselausstellungen in der "Conciliazione 5" für das Heilige Jahr 2025 und der Ausstellung Global Visual Poetry. Die Pressekonferenz kann live und in der Originalsprache über Youtube verfolgt werden.