Internationaler Gipfel zu Kinderrechten im Vatikan: Das Programm

Die Rechte von Kindern stehen im Mittelpunkt des international besetzten Gipfels, der am Montag, 3. Februar, im Vatikan stattfindet. Papst Franziskus wird den Arbeiten vorstehen. Wir übertragen live und teils mit deutschem Kommentar.

Das Treffen, das unter dem Motto „Lasst sie uns lieben und beschützen“ steht, ist Teil einer langfristigen Initiative von Papst Franziskus, um den Schutz und die Förderung von Kindern weltweit zu stärken.

Bereits am 2. Februar reisen die Teilnehmer an; empfangen wird sie im Rahmen der feierlichen Eröffnung in den Vatikanischen Museen Kardinal Pietro Parolin. Nobelpreisträger, Professoren, Schriftsteller, Wirtschaftsexperten und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, Religionsführer und Vertreter Internationaler Organisationen werden erwartet. Für sie ist ein privater Besuch in der Sixtinischen Kapelle geplant. Am folgenden Tag sind im Rahmen des Gipfels zwei Begegnungen mit Papst Franziskus vorgesehen.

Das offizielle Programm der Konferenz beginnt am Montag ab 8 Uhr mit dem Eintreffen der Teilnehmer im Vatikan. Gegen 8.35 Uhr wird Papst Franziskus erwartet, der zunächst zehn Kinder aus verschiedenen Kontinenten treffen wird. Sie wollen dem Kirchenoberhaupt eine Botschaft übergeben. Anschließend, gegen 9 Uhr, wird Franziskus die Konferenz, deren Leitung er sich vorbehalten hat, offiziell eröffnen und die Teilnehmer begrüßen. Mit dem Eintreffen des Papstes (ca. 8.35 Uhr) wird auch unsere kurze Live-Übertragung mit deutschem Kommentar einsetzen, anschließend wird das Event kommentarlos in der Originalsprache über unsere Webseite www.vaticannews.de gestreamt.

Nachmittags schalten wir uns dann wieder mit deutschem Kommentar dazu, wenn der Papst die Arbeiten des Tages beendet und eine Ansprache halten wird. Dies wird etwa gegen 16.30 Uhr der Fall sein.

Die Live-Übertragung ohne Kommentar kann den ganzen Tag über auf unserer Webseite sowie auf unserem Youtube-Kanal verfolgt werden.

Simultanübersetzungen (die Sie auf den Seiten der jeweiligen Sprachredaktionen von Vatican News finden) werden in die Sprachen Italienisch, Englisch, Spanisch, Arabisch und Polnisch zur Verfügung gestellt.

Hochkarätig besetzte Diskussionsrunden

Der Gipfel findet in der Sala Clementina im Vatikanischen Palast statt und bietet zahlreiche hochkarätig besetzte Panels, bei denen sich die Teilnehmer über verschiedene Aspekte der Rechte von Kindern austauschen.

Folgend können Sie das Programm des Gipfels und die Teilnehmer der Panels im Einzelnen nachlesen:

3. Februar 2025 um 8.00 Uhr

(Apostolischer Palast, Vatikanstadt)

Ankunft der Redner

Sala Clementina - Apostolischer Palast

Papst Franziskus empfängt 10 Kinder aus verschiedenen Kontinenten, die ihm eine Botschaft überreichen - 8:45 Uhr.

Sala Clementina - Apostolischer Palast - 9 Uhr

Der Papst eröffnet und leitet den Internationalen Gipfel für die Rechte des Kindes

Panel 1 - Die Rechte der Kinder in der modernen Welt

- Rania al-Abdullah, Königin von Jordanien

- Ahmed al-Tayyeb, Großimam von al-Azhar

- Sheikha Moza bint Nasser, Präsidentin der Qatar Foundation for Education, Science and Community Development

- Antonio Tajani, italienischer Außenminister

Panel 2 - Das Recht des Kindes auf Zugang zu Ressourcen - 9:45 Uhr

- Mario Draghi, ehem. Präsident der Europäischen Zentralbank und ehem. Ministerpräsident von Italien

- Paolo Gentiloni, Präsident der UN-Task Force zur Schuldenkrise

- Arif Husain, Chefvolkswirt des Welternährungsprogramms

- Grzegorz Karpiński, Staatssekretär, Stellvertretender Leiter der Kanzlei des Ministerpräsidenten, Polen

Panel 3 - Das Recht des Kindes auf Bildung - 10:15 Uhr

- Miguel Benasayag, Philosoph und Psychoanalytiker

- Marco Impagliazzo, Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio

- Rabbi David Rosen, Sonderberater des Abrahamic Family House

- Liliana Segre, Senatorin auf Lebenszeit der Italienischen Republik

- Megawati Sukarnopoutri, Mitglied des Zayed Award for Human Fraternity

Panel 4 - Das Recht der Kinder auf Nahrung, Ernährung und Gesundheitsversorgung - 11:30 Uhr

- Kamel Ghribi, Präsident der GKSD Investment Holding Gruppe

- Noorjehan Abdul Majid, Koordinator des Programms Dream, Mosambik

- Magnus MacFarlane-Barrow, Geschäftsführer von Mary's Meals

- Riccardo Paternò di Montecupo, Großkanzler des Souveränen Malteserordens

- Máximo Torero, Chefvolkswirt, FAO

Panel 5 - Das Recht der Kinder auf Familie - 12:10

- Mariella Enoc, Vorstand Patrons of the World’s Children Hospital

- Hans Michael Jebsen, emeritierter Präsident und Treuhänder des Asiatischen Kulturrates Hongkong

- Arsjad Rasjid, Gründer und Präsident von 5P Global Movement

- Federico Vecchioni, Geschäftsführer BF S.P.A.

Panel 6 - Das Recht der Kinder auf Freizeit - 15 Uhr

- Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees

- Paolo Benanti, Präsident der Kommission für künstliche Intelligenz für Information, Italien

- Michalak Marek, Präsident Order of Smile

- Qinghong Wang, Vorstandsvorsitzender und CEO des East-West Philanthropy Forum

Panel 7 - Das Recht des Kindes auf ein Leben frei von Gewalt - 15:30 Uhr

7.1. Kinderarbeit und Ausbeutung

- Edith Bruck, Schriftstellerin

- Dana Humaid, Vorstandsvorsitzende - Interfaith Alliance for Safer Communities

- Martha Pelloni, Schwester der Congregaciòn de Carmelitas Misioneras Teresianas

- Kailash Satyarthi, Friedensnobelpreis 2014

- Mamadou Tangara, Minister für auswärtige Angelegenheiten, internationale Zusammenarbeit und Gambier im Ausland, Republik Gambia

- Salvatore Sciacchitano, Präsident des ICAO-Rates

7.2 - Schutz von Kindern vor bewaffneten Konflikten und Umweltzerstörung - 16:15 Uhr

- Al Gore, Gründer und Vorsitzender des Climate Reality Project

- Ahmed Naser Al-Raisi, Präsident INTERPOL

- Ibrahim Faltas, Vikar der Kustodie des Heiligen Landes

Ansprache, Papst Franziskus - 16:45

Abschließender Appell für Einheit, Hoffnung und gemeinsames Handeln zur Unterstützung der Rechte der Kinder weltweit.

