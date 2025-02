Vatikan: Dritter Rosenkranz für Genesung von Papst Franziskus

Papst Franziskus möge bald wieder seine Aufgaben aufnehmen können. Das hat Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalskollegiums, am Montagabend auf dem Petersplatz erbeten. Zum dritten Mal in Folge versammelten sich dort Gläubige zu einem Rosenkranzgebet für Franziskus, der seit 14. Februar in der römischen Gemelli-Klinik behandelt wird.

Um 21 Uhr begann die Gebetsversammlung auf dem Petersplatz, an der neben Hunderten Gläubigen auch Kardinäle, Bischöfe und Mitglieder der Römischen Kurie teilnahmen. „Jungfrau Maria, wir sind hier versammelt, um dich inständig zu bitten, dass Gott Papst Franziskus bald die Wiederaufnahme seines apostolischen Dienstes gewähren möge, in der Integrität seiner körperlichen Kräfte und mit jenem pastoralen Elan, der ihn auszeichnet", sagte Kardinal Re zum Auftakt der Andacht. Die Versammelten beteten gemeinsam die glorreichen Geheimnisse des Rosenkranzes.

Internationale Beteiligung am Gebet

Unter den Anwesenden befanden sich Pilger aus verschiedenen Ländern. So erzählte Christopher aus Polen, der mit seiner Familie in Rom Urlaub macht, dass er sich bewusst entschieden habe, an diesem Gebet für den Papst teilzunehmen. Ein französischer Schülergruppe von 19 Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren, die auf Pilgerreise in der Ewigen Stadt sind, schloss sich ebenfalls an. „Wir hatten einen wunderbaren Tag, haben die Messe gefeiert und wollen unsere Freude nun auch Papst Franziskus in dieser schwierigen Zeit weitergeben", sagte ihre Lehrerin Christelle. Auch Freiwillige des kommenden Heiligen Jahres beteten mit, viele mit Rosenkränzen in der Hand.

Unter der Leitung von Kardinal Re stimmten die Gläubigen in das Gloria Patri, die Marienlitaneien und das abschließende Salve Regina ein. Zum Abschluss rief Kardinal Re den Segen Gottes auf die Versammelten herab: „Herr, gewähre uns stets Gesundheit an Leib und Seele und bewahre uns durch die glorreiche Fürsprache der allzeit jungfräulichen Maria vor den Übeln, die uns betrüben."

„Der Herr behüte ihn und erhalte sein Leben, er lasse ihn gesegnet sein auf Erden und übergebe ihn nicht dem Hass seiner Feinde.“

Dann erklang das traditionelle Gebet „Oremus pro Pontifice“: „Lasst uns beten für unseren Heiligen Vater Franziskus. Der Herr behüte ihn und erhalte sein Leben, er lasse ihn gesegnet sein auf Erden und übergebe ihn nicht dem Hass seiner Feinde.“ Auf dem Petersplatz war wie bereits seit Montag beim Rosenkranz die Ikone „Maria, Mutter der Kirche" präsent.

Der Vatikan bittet seit Montag und bis auf Weiteres zum abendlichen Rosenkranzgebete für den erkrankten Papst. Franziskus wird wegen einer Bronchitis und Lungenentzündung seit 14. Februar im Krankenhaus behandelt. Zuletzt deutete sich eine gesundheitliche Stabilisierung an.

(vatican news – gs)