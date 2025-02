Fastenexerzitien: Eine Rückkehr zur Tradition

Franziskus und Kurienchefs 2019 bei Exerzitien in Ariccia in den Albaner Bergen (Vatican Media)

Papst Franziskus kehrt zur Tradition gemeinsamer Fastenexerzitien mit der Römischen Kurie zurück. Das ergibt sich aus einem Einblick in seinen Terminkalender, den das liturgische Büro des Vatikan an diesem Mittwoch publizierte.

Danach werden Franziskus und die Spitzenvertreter der Kurie in der ersten Woche der Fastenzeit, vom 9. bis 14. März, Einkehrtage in der vatikanischen Audienzhalle halten. Wer die Exerzitien leiten wird, ist noch nicht bekannt.

In den vergangenen fünf Jahren hat es keine gemeinsamen Exerzitien des Papstes mit der Kurie gegeben. Stattdessen wurde zu individuellen Einkehrtagen eingeladen. Von 2014 an hatte Franziskus die Fastenexerzitien mit der Kurie außerhalb des Vatikan, in einem Städtchen in den Albaner Bergen, durchgeführt.

Dass Päpste mit ihren wichtigsten Mitarbeitern Exerzitien durchführen, geht auf Papst Pius XI. zurück. Paul VI. bestimmte 1964, dass solche Exerzitien in der ersten Woche der Fastenzeit durchgeführt werden sollten.

In Ariccia 2019

Weitere Papst-Termine

Die Mitteilung des liturgischen Büros des Vatikan von diesem Mittwoch führt noch weitere Termine des Papstes auf. Danach wird Franziskus am 5. März nachmittags auf dem römischen Aventin-Hügel an einer Prozession und Messfeier zum Aschermittwoch teilnehmen.

Am 9. März, dem Ersten Fastensonntag, wird er einer Messe auf dem Petersplatz zu den Heilig-Jahr-Feiern von Ehrenamtlichen vorstehen. Am 6. April sind dann, mit einer Messfeier am selben Ort, die Heilig-Jahr-Feiern von Kranken und Mitarbeitern im Gesundheitswesen dran.

