Livestream bei uns: Abend-Rosenkranz vom Petersplatz für Papst

Gläubige auf der ganzen Welt beten für die Gesundheit des Papstes, der seit dem 14. Februar im Krankenhaus ist. Seit dem 24. Februar wird auf dem Petersplatz um 21 Uhr ein Rosenkranz für Franziskus gebetet. Wie bereits angekündigt, wird dies in den kommenden Tagen fortgesetzt und es kann auch per Livestream mitgebetet werden.

Alle, die für Papst Franziskus beten wollen, haben so nun die Gelegenheit, dies gemeinsam zu tun, sei es vor Ort auf dem Petersplatz, sei es durch Zuschaltung per Internet. Den ersten Rosenkranz am Montag (24.2.) leitete Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin; am Dienstagabend (25.2.) war es der philippinische Kardinal Luis Antonio Tagle, Präfekt des Dikasteriums für die Evangelisierung, am Mittwoch, 26.2, wird der 91 Jahre alte italienische Kardinal Giovanni Battista Re, den Papst Franziskus trotz seines Alters jüngst als Kardinaldekan verlängert hatte, das Gebet leiten.

Sie können das Rosenkranzgebet ab 21 Uhr bei Vatican live mitverfolgen.

Papst Franziskus war am 14.2.2025 in die römische Gemelli-Klinik gekommen, um eine Bronchitis behandeln zu lassen. Später sprachen die Ärzte von einer beidseitigen Lungenentzündung und einem insgesamt komplexen Krankheitsbild, weshalb der Gesundheitszustand des 88-Jährigen als kritisch einzustufen sei.

(vatican news - sst)