Kardinäle Parolin und Fernández weisen Spekulationen zurück

Das Einzige, was zählt, ist die Gesundheit des Papstes, seine Heilung und seine Rückkehr in den Vatikan. Das hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in einem Interview mit „Corriere della Sera“ betont. Der Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, Kardinal Víctor Manuel Fernández, wies gegenüber „La Nación“ Forderungen nach einem Papstrücktritt zurück.

Vatican News

„Das erscheint mir alles als sinnlose Spekulation. Jetzt denken wir an die Gesundheit des Heiligen Vaters, seine Genesung, seine Rückkehr in den Vatikan: Das sind die einzigen Dinge, die zählen“, betonte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Interview mit der Zeitung „Corriere della Sera“. Er reagierte auf Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des in der Gemelli-Klinik behandelten Papstes, von dem in Medien die Rede gewesen war.

Nach Falschmeldungen rund um Papst Franziskus und einem besonderen Klima gefragt, das derzeit erzeugt werde, äußerte sich Parolin zurückhaltend. „Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich nicht weiß, ob es solche Manöver gibt, und ich versuche auf jeden Fall, mich da rauszuhalten. Andererseits denke ich, dass es ganz normal ist, dass in solchen Situationen unkontrollierte Gerüchte verbreitet werden oder unangemessene Bemerkungen gemacht werden: Es ist sicher nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ich glaube jedoch nicht, dass es eine besondere Bewegung gibt, und bis jetzt habe ich nichts dergleichen gehört“.

Kardinal Parolin, der vor einigen Tagen aus Burkina Faso zurückgekehrt ist, ließ den Papst wissen, dass er bereit sei, ihn im Krankenhaus zu besuchen, wenn er es für nötig halte. „Aber bisher war es nicht nötig“, stellte er klar. Es sei „besser, dass der Papst geschützt bleibt und so wenig Besuche wie möglich hat, damit er sich ausruhen kann und die Therapien, denen er sich unterzieht, effektiver werden“, so der Kardinal weiter. „Gott sei Dank sind die Nachrichten aus der Gemelli-Klinik ermutigend, er erholt sich. Sie haben ihm Büro-Unterlagen geschickt, und das bedeutet, dass er gute Fortschritte macht“.

Der Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre, Kardinal Víctor Manuel Fernández, erklärte in einem Interview mit der argentinischen Tageszeitung „La Nación“: „Es hat keinen Sinn, dass einige Gruppen auf einen Amtsverzicht des Papstes drängen. Das haben sie in den letzten Jahren schon mehrmals getan, und es kann sich nur um eine völlig freie Entscheidung des Heiligen Vaters handeln, damit sie gültig ist“. Er fügte hinzu: „Ich sehe kein Vorkonklave-Klima, ich sehe nicht mehr Gerede über einen möglichen Nachfolger als vor einem Jahr – also nichts Besonderes“. Und er ergänzte: „Für mich ist es wichtig, dass der Körper des Papstes gut auf die derzeitige Behandlung reagiert hat“.