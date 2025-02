Heilig-Jahr-Treffen: Fast 7.000 Ständige Diakone aus 100 Ländern

Fast 7.000 Ständige Diakone aus 100 Ländern nehmen am großen Heilig-Jahr-Treffen bis Sonntag in Rom teil. Rund 4.000 Diakone kommen aus Italien, gefolgt von 1.300 aus den USA, 650 aus Frankreich, 350 aus Spanien, 230 aus Brasilien, 160 aus Deutschland und 150 aus Mexiko, wie der Vatikan an diesem Freitag mitteilte.

Ein Höhepunkt der Heilig-Jahr-Wallfahrt ist eine Diakonenweihe am Sonntag im Petersdom. 23 Männern aus Brasilien, Kolumbien, Frankreich, Italien, Mexiko, Polen, Spanien und den USA wird dabei die Weihe gespendet. Papst Franziskus, der seit einer Woche im Gemelli-Krankenhaus mit einer Atemwegsinfektion behandelt wird, hat seinem Heilig-Jahr-Beauftragten, Erzbischof Rino Fisichella, die Leitung der Feier übertragen.

In Rom könne man derzeit die „unglaubliche Gebetssolidarität“ und das große Mitgefühl mit dem Papst ebenso „mit den Händen greifen“ wie die „große Hoffnung, dass er gesund wird“, sagte Diakon Andreas Frank, früherer Leiter des Instituts für den Ständigen Diakonat in der Erzdiözese Wien, am Freitag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Kathpress.

Unterschiedliche Zielgruppen

Das internationale Treffen der Diakone ist eines von mehr als 30 „Mini-Jubiläen“ für unterschiedliche Zielgruppen, die im Rahmen des Heiligen Jahres 2025, das der Papst zu Weihnachten eröffnet hat, über das Jahr verteilt stattfinden. Darunter finden sich etwa Heilig-Jahr-Treffen für Ehrenamtliche (März), für Kranke und Gesundheitsberufe sowie für Teenager (April), für Familien, Kinder, Großeltern und Senioren (Mai), die Jugend (August) oder für Priester und Bischöfe (Juni).

Neben Gottesdiensten in zwölf Kirchen im Zentrum Roms finden für die Diakone bereits am Freitagnachmittag Treffen und Katechesen unter dem Leitthema „Zeichen der Hoffnung im diakonischen Dienst“ nach Sprachgruppen statt. Die Diakone und ihre Familien aus dem deutschsprachigen Raum kommen dazu in der Basilika Sant'Andrea della Valle zusammen. Am Samstag können alle Teilnehmer die Heilige Pforte am Petersdom durchschreiten. Ein internationales Treffen behandelt das Thema „Diakone in einer synodalen und missionarischen Kirche: Zeugen der Hoffnung sein“.

