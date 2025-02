Rom: Das Heilige Jahr der Hoffnung dauert noch bis zum 6. Januar 2026

Live bei uns: Heilig-Jahr-Feier der Diakone

Dieses Wochenende findet in Rom die vierte Großveranstaltung des Heiligen Jahres 2025 statt: Das Jubiläum der Diakone. Bei der heiligen Messe am Sonntag, den 23. Februar, wird 23 Männern im Petersdom die Diakonenweihe gespendet. Wir übertragen die Messfeier mit Erzbischof Rino Fisichella am Sonntag ab 8.55 Uhr live und mit deutschem Kommentar.

Lesen Sie auch 15/02/2025 Live bei uns: Heilig-Jahr-Messfeier mit Kulturschaffenden Die dritte Großveranstaltung des Heiligen Jahres ist Menschen gewidmet, die im Bereich Kunst und Kultur tätig sind. Wir übertragen die Messfeier mit Kurienkardinal José Tolentino ... Papst Franziskus, der seit einer Woche wegen einer Lungenentzündung in der römischen Gemelli-Klinik stationär behandelt wird, kann nicht wie geplant an der Messfeier teilnehmen. Die Leitung der Feier hat er daher seinem Heilig-Jahr-Beauftragten, Erzbischof Rino Fisichella, übertragen. Fast 7.000 Ständige Diakone in Rom erwartet Zum Heilig-Jahr-Treffen, das den Diakonen gewidmet ist, werden in Rom Pilger aus etwa 100 Ländern der Welt erwartet. Fast 7.000 Ständige Diakone nehmen an der vierten Großveranstaltung des Heiligen Jahrs der Hoffnung teil, das bis Sonntag in Rom stattfindet. Rund 4.000 kommen aus Italien, 1.300 aus den USA, 650 aus Frankreich, 350 aus Spanien, 230 aus Brasilien, 160 aus Deutschland und 150 aus Mexiko. Auch aus Österreich ist eine mehrere Dutzend Teilnehmer umfassende Gruppe von Ständigen Diakone aus mehreren Diözesen mit ihren Ehefrauen mit dabei. Höhepunkt der Heilig-Jahr-Feier ist die Diakonenweihe am Sonntag. Dabei wird 23 Männern im Petersdom in Rom die Weihe gespendet. Zwei der neuen Diakone kommen aus Brasilien, sechs aus Kolumbien, einer aus Frankreich, drei aus Italien, drei aus Mexiko, zwei aus Polen, drei aus Spanien und drei aus den Vereinigten Staaten.

Wo und wann wir übertragen Radio Vatikan/Vatican News überträgt die heilige Messe aus dem Petersdom am Sonntag, den 23. Februar, ab 8.55 Uhr im Livestream mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und K-TV, Radio Horeb und das Kölner Domradio. (vatican news/kap-skr) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.